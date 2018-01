Lücke im Elberadweg wird geschlossen

Die Stadt kann mit den Vorbereitungen für einen neuen Radweg zwischen Flügelwegbrücke und Altkaditz beginnen. Wie die Landesdirektion Sachsen am Donnerstag mitteilte, hat sie die Arbeiten genehmigt. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll die Lücke im Elberadweg geschlossen werden.

Fast einen Kilometer lang führt der Neubau unterhalb der Brücke zur Kaditzer Flutrinne und weiter zum Ortskern Altkaditz. Außerdem soll der Radweg an den Geh- und Radweg auf der Autobahnbrücke angeschlossen werden. Die Asphaltstrecke wird drei Meter breit sein und kann auch als Gehweg genutzt werden. Mit dem Neubau entsteht eine direkte und schnelle Verbindung für Radfahrer zwischen Dresden und Meißen. Derzeit müssen sie noch einen Umweg über Hauptstraßen wählen, provisorische Wege nutzen oder auf der Autobahnbrücke auf die linke Elbseite wechseln.

Die neue Verbindung befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Deshalb sollen die Abschnitte neben dem neuen Radweg zur Wiese werden. Auch an anderer Stelle gibt es einen Ausgleich: So werden die Kuksche, ein Bach in Niederpoyritz, abschnittsweise offengelegt und ein wilder Parkplatz an der der Marienbrücke entsiegelt. (SZ/sh)

