Lücke hinterm Postplatz wächst zu In der Nähe des Schauspielhauses baut ein Hamburger Unternehmen ein Wohn- und Geschäftshaus. Das soll auffallen.

An der Schweriner Straße entsteht hinter dem Schauspielhaus ein Block mit 140 Wohnungen. In das Erdgeschoss zieht ein Supermarkt. © René Meinig

Mit großen Löchern kennt sich Alexander Scholz aus. Das am Wiener Platz hat er als Projektleiter für die Revitalis Real Estate AG mit dem Prager Carrée in diesem Jahr geschlossen. Hinter dem Schauspielhaus ist er gerade dabei, es wieder zu tun. Dort wurde seit Juni neben dem Verwaltungsgebäude an der Ecke Schweriner zur Hertha-Lindner-Straße eine riesige, acht Meter tiefe Baugrube ausgehoben.

Hier wird auf der knapp einen halben Hektar großen Fläche bis zum Sommer 2018 ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit dem Kunstnamen „Haus am Schauspielgarten“ hochgezogen, erläutert Scholz. 140 Wohnungen mit einer Größe zwischen 42 und 135 Quadratmetern, dazu im Erdgeschoss ein großer Rewe-Markt. Auf zwei Tiefgaragenebenen finden 160 Fahrzeuge Platz. Doch bis das Zweiflügelhaus, das eine runde Ecke bekommen wird, in die Höhe wächst, wird die nächsten Wochen noch in der Tiefe gearbeitet.

Die Bodenplatte ist bereits gegossen. Auffällig sind die rund 30 Bohrpfähle, die ins Erdreich getrieben wurden, um das bestehende Nachbarhaus zu sichern. Bis daran wird später gebaut, sodass der Straßenzug an der Hertha-Lindner-Straße geschlossen wird. „Es war schwierig, durch die alten Fundamente durchzubohren“, erklärt Scholz. Schützenswert ist die Vorkriegsbebauung nicht, überhaupt sei bei den archäologischen Grabungen nichts Bemerkenswertes gefunden worden.

Herausforderungen sind dagegen die sechs alten Brunnen auf dem Boden der Grube. Die müssen noch abgestellt werden. Richtig problematisch war es sogar, das Grundwasser abzuleiten. Eigentlich wurde es über die dicken, blauen Rohrleitungen, die vorübergehend entlang der Schweriner Straße verlaufen, zum Wettiner Platz geleitet. Dort hat die Revitalis zurzeit eine zweite Baustelle – und einen Schluckbrunnen. Darüber sollte das abgeleitete Grundwasser versickern. Allerdings kam es wie von Geisterhand zurück zum „Haus am Schauspielgarten“ – auf einer abschüssigen Lehmschicht. Die Bauleute standen vor einem Rätsel. Als sie es lösten, hatten sie dann aber Glück. Denn inzwischen durfte das Wasser wieder direkt in die Elbe geleitet werden. Nun wird auch das Nass vom Wettiner Platz über die blauen Rohre in den Fluss transportiert.

Trotz Zeitverzug plant Scholz, dass die Tiefgarage bis zum Jahresende fertiggestellt ist. „Das ist sportlich“, sagt er, hofft aber auf gutes Wetter. Bis minus fünf Grad Celsius seien die Betonarbeiten möglich. Der Rohbau soll bis zum Sommer kommenden Jahres stehen, dann wird das Richtfest gefeiert. Um das zu schaffen, werden drei Kräne gleichzeitig eingesetzt. Im Oktober 2017 will der Projektleiter Interessenten die Musterwohnung zeigen.

Von außen soll das Objekt auffallen. „Wir verwenden bei der Fassade absichtlich keinen Naturstein“, sagt Scholz, „sondern gebackenen Klinker“. Darauf werden noch Elemente geklebt. Beige soll der bestimmende Farbton werden, obwohl die genaue Gestaltung noch mit dem Stadtplanungsamt abgestimmt wird.

An der Hertha-Lindner-Straße erhält das Gebäude ein Schrägdach, um einen harmonischen Übergang zum denkmalgeschützten Nachbargebäude zu schaffen. Zur Schweriner Straße hin wird es eine Stufe. Im Hof wird es noch 14 Außenstellplätze geben sowie einen Kinderspielplatz.

