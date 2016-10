Lücke beim Straßenbau Die Gemeinde erneuerte die Straße zwischen Pahrenz und Kobeln. Ein großes Ärgernis bleibt. Schuld ist der Landkreis.

Bleibt ein Flickenteppich: die Ortsstraße in Pahrenz. © Jürgen Müller

Die Anwohner von Pahrenz und Kobeln mussten einige Umwege fahren. Nicht nur die Bundesstraße 6 wird teilweise erneuert und ist deshalb gesperrt, die Gemeinde Hirschstein setzte auch die Ortsverbindungsstraße zwischen Kobeln und Pahrenz instand. Es wurde eine neue Schwarzdecke aufgebracht. Die Kosten für die Arbeiten auf der rund 600 Meter langen Strecke betragen exakt 55 555 Euro. 80 Prozent der Kosten kommen aus dem Sonderprogramm Straßenbau, 20 Prozent muss die Gemeinde selbst bezahlen. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Doch ein Ärgernis bleibt auch danach: Denn die Straße im Ort Pahrenz wird nicht erneuert. Deren Zustand ist verheerend, doch dies ist eine Kreisstraße, es ist also der Landkreis zuständig und nicht die Gemeinde. Doch der Kreis hat kein Geld. „Es ärgert mich schon, zumal dies eine der letzten Strecken in der Gemeinde ist, die gemacht werden müsste“, sagt Bürgermeister Conrad Seifert (CDU). Sie sei für den Schülerverkehr wichtig. „Würde die Straße erneuert, könnten wir gleich die Bushaltestellen mit machen, für die wiederum wir zuständig sind“, sagt der Bürgermeister.

Ansonsten gibt es in der Gemeinde nur noch eine Straße, die dringend erneuert werden muss. Das ist die Straße „An den Vorrüben“. Derzeit laufen die Planungen, wann gebaut wird, ist aber offen und wie so oft eine Frage des Geldes. Die Sanierung solle „mittelfristig“ erfolgen, so der Bürgermeister.

zur Startseite