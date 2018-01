Lücke an der Freiberger soll geschlossen werden

Dresden braucht mehr Wohnungen. Um die steigende Nachfrage in den kommenden Jahren zu decken, sollen frei Flächen innerhalb des Stadtgebietes für Neubauten genutzt werden. Eines dieser unbebauten Areale befindet sich an der Freiberger Straße. Der Eigentümer Vonovia prüft derzeit, wie die Lücke zwischen den beiden Hochhäusern in der Freiberger Straße 8 und 10 geschlossen werden könnte. Das geht aus einer Anfrage von Grünen-Stadtrat Thomas Löser an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hervor. Derzeit gebe es Gespräche zwischen der Vonovia und dem Stadtplanungsamt. Zudem plane der Großvermieter, die Bewohner der bestehenden Häuser über das Projekt zu informieren.

Bereits 2010 hatte es für die Entwicklung der Freiberger Straße ein städtebauliches Werkstattverfahren gegeben, mit dem Ziel, der innerstädtischen Bedeutung der Straße gerecht zu werden, so Hilbert. In den vergangenen Jahren sind in den Baulücken im Bereich zum Postplatz hin neue Gebäude entstanden. (SZ/noa)

