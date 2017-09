Lübben feiert mit Kahnkorso Die Stadt lädt am Wochenende zum 40. Spreewaldfest – und plant einen Umzug mit Geschenken aus aller Welt.

Lübben feiert von Freitag bis Sonntag ein Jubiläum. „Zum 40. Spreewaldfest werden über 40 000 Besucher erwartet“, sagt Peggy Nitsche vom Organisationsteam der Tourismus, Kultur und Stadtmarketing GmbH (TKS). Zu den Höhepunkten des Jubiläumsfestes gehören am Sonnabend der Festumzug, der Spreewälder Handwerker-, Spezialitäten- und Trödelmarkt, die Spreewaldrevue mit dem Spreewald-Duo „Lothar & Klaus“ und den Niewitzer Blasmusikanten und ein Höhenfeuerwerk mit Musik.

Auf den zwei Bühnen in der Innenstadt sind das Sorbische National-Ensemble Bautzen, der Ex-Puhdy „Maschine“ Dieter Birr, die Teufelsgeigerin „Voice of Violin“, die Band „Blind Passenger und Nike Page“ und eine Schweizer Steelband zu erleben. Krönung des Spreewaldfestes soll am Sonntag, ab 14 Uhr, der Kahnkorso rund um das Lübbener Schloss werden. Über 50 bunt geschmückte Kähne sind dabei. Der Umzug auf den Spreewaldfließen steht unter dem Motto „40 Jahre Spreewaldfest – Geschenke aus aller Welt“. Er wird mit einem großen Kahnappell aller Teilnehmer und dem Brandenburg-Lied „Steige hoch, du roter Adler“ eingeleitet. Die wendische Liebesgöttin „Liuba“ eröffnet das Fest. Die Lübbener Symbolfigur erhält zu Beginn den Stadtschlüssel vom Bürgermeister. (kay)

