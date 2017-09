Ludwigsdorfs herrlich verrückte Kürbisparade Allerlei schräge und lustige Kreationen in den Gärten kündigen das große Wiegen am Sonntag an.

zurück Bild 1 von 5 weiter Mario Conrad (3. v. r.) und seine Mitstreiter vom Heimatverein Ludwigsdorf/Ober-Neundorf freuen sich auf die 9. Offene Sächsische Meisterschaft im Kürbiswiegen, die sie organisiert haben. Wie viele andere Ludwigsdorfer und Ober-Neundorfer, haben sie Figuren aus Kürbissen gebaut. © pawel sosnowski/80studio.net Mario Conrad (3. v. r.) und seine Mitstreiter vom Heimatverein Ludwigsdorf/Ober-Neundorf freuen sich auf die 9. Offene Sächsische Meisterschaft im Kürbiswiegen, die sie organisiert haben. Wie viele andere Ludwigsdorfer und Ober-Neundorfer, haben sie Figuren aus Kürbissen gebaut.

Hier kann man wohl eher von Orangenhaut als von Rothaut sprechen.

Noch ist Sommer, aber Frau Holle schüttelt schon kräftig die Betten.

Freizügige Kürbisdamen dürfen natürlich nicht fehlen.

Auch ein Achtung an die Autofahrer haben die Kürbisbastler eingebaut.

Der Verkehrspolizist mit Schulanfängerin, Bienen in ihrem Imkerwagenfach, Frau Holle mit Gold- und Pechmarie, Köche und Piloten: Sie alle künden schon seit Tagen vom großen Kürbiswiegen, zu dem am Sonntag wieder der Heimatverein Ludwigsdorf/Ober-Neundorf einlädt. „Wir freuen uns, dass die Einwohner uns wieder unterstützen, indem sie Kürbisfiguren in ihre Gärten stellen“, sagt Mario Conrad, der gemeinsam mit seinen Vereinskollegen zum neunten Mal die Offene Sächsische Meisterschaft im Kürbiswiegen organisiert. Am Sonntag werden Kürbiszüchter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern am Vereinshaus „Alter Konsum“ in der Neißetalstraße erwartet, mit Riesenkürbissen, die mehr als eine Tonne wiegen können.

Die Idee, diesen Wettbewerb in Ludwigsdorf zu veranstalten, hatte vor einigen Jahren Andreas Baumert. Er war so fasziniert von den Ausmaßen, die ein Kürbis annehmen kann, dass er die Sorte Atlantic Giant zu züchten begann. Andere Ludwigsdorfer und Ober-Neundorfer folgten, 2009 rief der Heimatverein das große Kürbiswiegen ins Leben. Am Sonntag werden nun die zehn schwersten Kürbisse mit Preisgeldern zwischen fünf und 300 Euro belohnt. Der sächsische Kürbiswiegemeister bekommt einen Wanderpokal.

Aber nicht nur Kürbiszüchter werden belohnt. Auch in diesem Jahr sind die Einwohner wieder aufgerufen, auch andere besonders groß, klein oder ungewöhnlich geratene Früchte zum Wettbewerb mitzubringen. In einem Jahr habe ein 15 Kilogramm schwerer Kohlrabi zu den Raritäten gehört, sagt Mario Conrad. „Aber auch riesige Sonnenblumen oder Sonnenblumenköpfe werden prämiert.“ Rund um das Kürbiswiegen bietet der Heimatverein ein Programm mit Geschicklichkeits-Parcours und Kremserfahrt bei schönem Wetter an. Und weil Kürbisse nicht nur zum Wiegen und Gewinnen da sind, gibt es jede Menge Speisen und Getränke von Kürbissekt und Kürbisschnaps bis zu Kürbisketchup und Kürbismarmelade. Neu sind diesmal selbst gemachte Kürbisburger. Auch wenn am Sonntag ein Kürbis gewinnt: Die Figuren werden die Vorbeifahrenden noch länger belustigen. Die schönste, originellste oder märchenhafteste wird am 15. Oktober im Rahmen des Kürbisschlachtens prämiert.

