Ludwig Leuchten setzt auf Bergen Das Werk im Stammsitz in Mering bei Augsburg wird geschlossen. In Bergen sollen neue Jobs entstehen.

Rund 60 Beschäftigte hat Ludwig Leuchten am Produktionsstandort in Bergen. Zudem arbeitet Ludwig Leuchten mit den Lausitzer Werkstätten zusammen. Rund 60 ihrer Mitarbeiter sind direkt im Werk tätig. Weitere sollen hinzu kommen. © Gernot Menzel

Der Lichtspezialist Ludwig Leuchten aus Mering bei Augsburg setzt künftig ausschließlich auf den Produktionsstandort in Bergen in der Elsterheide. Darüber hat Geschäftsführer Florian Möckel am Montag die Belegschaft in Bergen informiert. Die Fertigung am Stammsitz wird geschlossen. Betroffen von der Umstrukturierung sind rund 80 Mitarbeiter in Mering. Möckel erklärt den Schritt mit dem zunehmenden Kostendruck, der vorwiegend durch Billigimporte aus Fernost verursacht werde und bereits Wettbewerber zu ähnlichen Schritten veranlasst habe, heißt es in einer Mitteilung. „Wir können durch die Konzentration auf einen Standort künftig noch effizienter fertigen und nur so weiterhin eine qualitätsvolle Produktion made in Germany garantieren“, so Möckel.

Weitere Jobs in Bergen

Ludwig Leuchten produziert in Bergen seit 25 Jahren. Das Werk verfügt über hochmoderne Anlagen und weist einen hohen Automatisierungsgrad auf. Rund 60 Mitarbeiter sind hier tätig, informiert das Unternehmen weiter. Im Zuge der Umstrukturierung sollen zusätzliche Jobs entstehen. Außerdem will die Firma ihre Zusammenarbeit mit den Lausitzer Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ausbauen.

Der Leuchtenspezialist macht etwa die Hälfte seines Umsatzes mit speziellen Lichtlösungen bei Großprojekten sowie mit Leuchten zur Oberflächenkontrolle in der Automobilindustrie oder mit Reinraumleuchten. So kann Ludwig Leuchten den Preisverfall im Standardgeschäft abfedern. Bereits im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens, einem Instrument in der Insolvenzordnung, das Ludwig Leuchten im Januar 2015 erfolgreich abgeschlossen hat, hatte das Unternehmen sein Geschäftsmodell neu ausgerichtet und die Negativentwicklung umkehren können. Das Unternehmen hat den Fokus seitdem stärker auf die Bereiche Sonderleuchten und Nischenprodukte gelegt. Aber auch das Standardgeschäft ist nach wie vor eine wichtige Säule.

Der Markt sei weiter unter Druck, heißt es von Ludwig Leuchten. In diesem schwierigen Umfeld habe sich gezeigt, dass die eingeleiteten Schritte noch nicht in dem Maße greifen. „Es fällt uns nicht leicht, unseren traditionsreichen Fertigungsstandort in Mering aufzugeben“, sagt Geschäftsführer Erich Ludwig. „Aber um unsere Neuausrichtung konsequent weiterzuführen, ist es unerlässlich, dass wir die Kapazitäten an die Marktgegebenheiten anpassen.“

In der schwäbischen Gemeinde hat sich mit dem Aus der Produktion der letzte große Fertigungsbetrieb verabschiedet, schreibt die „Augsburger Allgemeine“ und verweist auf den Betriebsrat: „Viele Mitarbeiter seien lange Jahre bei Ludwig Leuchten und viele in einem Alter, da es schwierige werde, auf dem Arbeitsmarkt eine neue Stelle zu finden“. Für Alleinerziehende sei es schwierig, eine neue Anstellung im Produktionsbereich zu erzielen.

Vom Unternehmen heißt es, in den nächsten Wochen werde mit den Mitarbeitern in Mering über eine einvernehmliche Lösung verhandelt. Parallel ist man dabei, Produktionskapazitäten Schritt für Schritt nach Bergen zu verlagern. Am Hauptsitz werden weiterhin die Verwaltung mit Marketing, Vertrieb und Innendienst sowie die Produktentwicklung und Konstruktion ihren Sitz haben. Frei werdende Flächen sollen vermietet werden. (red/hl)

