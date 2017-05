Ludwig Güttler spielt zum Jubiläum Der Startrompeter und sein Blechbläserensemble geben am Pfingstsonnabend ein Konzert in der Hauptkirche Königsbrück. Es gibt noch einige wenige Restkarten.

Startrompeter Ludwig Güttler. © Claudia Hübschmann

Die Lionshilfe e.V. holt den Startrompeter Ludwig Güttler nach Königsbrück. Der 73-Jährige und sein Blechbläserensemble geben am Pfingstsonnabend, 15 Uhr, ein Konzert in der Königsbrücker Hauptkirche. Anlass ist der 100. Geburtstag der Lionsclubs weltweit, der von den sächsischen Lionsclubs zentral in Königsbrück gefeiert wird.

Der gefeierte Musiker, Dirigent und Musikforscher war schon in den 70er Jahren überwiegend als Solist in den Konzertsälen unterwegs und hat inzwischen zahlreiche Tonträger verkauft. Er gründete 1978 das Blechbläserensemble und brachte damit die Solisten der bekanntesten sächsischen Orchester, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, der Dresdner Philharmonie, des Gewandhausorchesters Leipzig und der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz zum gemeinsamen Spiel zusammen. „Die Konzerte des Blechbläserensembles erfreuen sich großer Beliebtheit bei breiten Publikumskreisen, gleichzeitig bereichern die Musiker oft Festakte und ähnliche offizielle Anlässe“, schreibt der Künstler auf seiner Website. 630 Zuschauer passen in die Kirche und fast alle Tickets sind inzwischen verkauft. Es gibt noch ein paar wenige Restkarten, heißt es aus Königsbrück. Sie kosten 28 Euro im Vorverkauf und sind an der Stadtinfo zu haben. (SZ/pre)

