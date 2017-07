Loungen und lauschen Darf’s zum Wochenende etwas Musik und Unterhaltung sein? Hier gibt’s schöne Fundsachen aus dem SZ-Veranstaltungskalender.

Michael van Merwyk kommt am Freitag nach Rietschen. © SZ-Archiv

Unsere Sommerreise durch die anstehende Lausitzer Kulturferienwoche mit just 50 Angeboten führt nicht nur per Perlensuche durch die gesamte Region, sondern auch quer durch die Alterspyramide – symbolisch früher eine Tanne, heute eher eine Eiche.

Wir fangen an: Für Blues- und Folkfreunde lädt das Scheunencafé in der schrothölzernen Erlichthofsiedlung Rietschen am Freitagabend zu drei Stunden Dinner & Blues mit Michael van Merwyk und Steve Baker, die sowohl eigenes Liedgut spielen, aber neben Blues auch Folk und Rock`n Roll können. Kartenvorkäufer sparen hier immerhin drei Euro gegenüber Abendkässlern, die 18 bezahlen.

Höhepunkte der Woche zurück 1 von 4 weiter Mittwoch: Sorbisches Museum Bautzen: Eine besondere Märchenstunde (Lesung für Kinder, Kostüme erwünscht), auf Sorbisch: 9.45 Uhr, auf Deutsch: 11.15 Uhr. Freitag: Kühlhaus Görlitz: After-Work-Lounge mit Musik (Konzertlounge, kostenfrei), 17 – 2 Uhr. Erlichthofsiedlung Rietschen: Blues & Dinner mit Michael van Merwyk und Steve Baker (Dinnerkonzert), 21 – 24 Uhr. Sonnabend: Kesselhauslager Singwitz: Tino Standhaft & Band (Konzert), 21 Uhr. Sonntag: Görlitz-Information: Vergessene-Orte-Tour (Stadtrundgang, Start am Obermarkt 32), 10 – 13.30 Uhr. Klosterhof Zittau: Robinson & Freitag - die bittere Wahrheit (Dronte-Theater), 19.30 Uhr.

Im Kesselhauslager Singwitz ist dieser Unterschied des Abendkassenaufschlages mit nur einem Euro geringer, hier gibt es am Sonnabend für 15 Euro per Tino Standhaft und Band die großen Nummern von Neil Young auf die Ohren. Es darf getanzt werden, auch langsam. Also Augen schließen und von den ersten Küssen im einstigen Dorfgasthof träumen.

Die mittlere Jugend trifft sich derweil am Freitag ab fünf Uhr (nachmittags) für neun Stunden zur Görlitzer After-Work-Lounge mit cooler Musik im warmen Kühlhaus, wobei in der „pompösen“ Maschinenhalle „fürstliche Ohrensessel oder lässige Liegestühle“ zum Lauschen und Loungen warten. Bezahlt wird über die Kulturbeilage beim ersten Drink.

Kurzfristige Änderungen, vor allem aber viele weitere Veranstaltungen, finden Sie im Netz unter www.sz-veranstaltungskalender.com

