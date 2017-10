Louis bald mobiler Zu Ausfahrten mit seiner Familie kann der Vierjährige aus Glashütte seinen Rollstuhl noch nicht mitnehmen.

Sandy Kietzmann sammelt immer noch Geld für ein neues Auto, mit dem sie ihren Louis und seinen Rollstuhl transportieren kann. Das sollte groß genug sein, damit Pflegerin Susann Birnbaum (li.) die beiden begleiten kann. © Egbert Kamprath

Sandy Kietzmann ist froh. Ihr kleiner Louis hat sich gut in den Kindergarten eingelebt. Seit August besucht er die Frühförderkita in Dippoldiswalde. „Dort ist es richtig schön“, sagt die Mutter. Ihr Sohn fühle sich da sehr wohl. Sandy Kietzmann wirkt erleichtert: Denn ein wenig Bedenken hatte sie. Schließlich ist Louis ein besonderes Kind. Der kleine Kerl leidet unter einer seltenen Form von Muskelschwäche, er muss viel liegen und wird künstlich ernährt. Deshalb hat seine Mutter seit seiner Geburt einen Pflegedienst an der Seite, der ihr hilft, den Alltag zu bewältigen. Und der hat es in sich. Denn zur Familie der Alleinerziehenden gehören noch drei weitere Kinder. Mit dem Pflegedienst, der fast rund um die Uhr da ist, schafft sie es.

Noch kann Sandy Kietzmann ihren Louis im Kinderwagen fahren. Doch der Junge wird größer und soll bald einen Rollstuhl bekommen. „Der steht schon im Sanitätshaus“, sagt sie. Denn zurzeit wäre er ihr keine Hilfe. Die 39-Jährige wohnt im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses, in dem es keinen Fahrstuhl gibt. Und mit ihrem Auto könnte sie den Rollstuhl nicht transportieren. Der Kofferraum des Mazdas, Baujahr 1999, ist viel zu klein.

Deshalb möchte sie sich einen Kleinbus mit Rampe zulegen. Aus eigener Kraft schafft sie es nicht. Sie bekommt keinen Kredit. Denn nachdem sie ihr gut laufendes Lebensmittelgeschäft aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, landete sie in der Privatinsolvenz. Daran hat sie immer noch zu knabbern. Dennoch möchte sie alles tun, damit es ihrem Louis gut geht.

Das heißt: Sie möchte ihn auch in Zukunft gern selbst zu den Untersuchungen an der Uniklinik in Dresden bringen. Auch zu Ausflügen mit der Familie würde sie ihn gern mitnehmen. „Dafür bräuchten wir einen Kleinbus“, sagt die Glashütterin. Um sich den zulegen zu können, wandte sie sich an Stiftungen, Vereine und die Sächsische Zeitung. Der Verein Mobil mit Behinderung bot ihr an, ein Spendenkonto einzurichten. Darauf ging Sandy Kietzmann ein. Auch andere Spender meldeten sich inzwischen. Gegenwärtig hat sie Zusagen für 18 000 Euro erhalten, darunter sind 1 500 Euro von Privatleuten. „Ich habe jetzt Tipps bekommen, welche Stiftungen mir auch noch helfen könnten“, sagt sie. Die wird sie in den nächsten Tagen anschreiben. Auch das Sozialamt möchte sie um Unterstützung bitten.

Neue Wohnung in Sicht

Überrascht habe sie, dass die Bäckerei Tannenbaum-Degenkolbe aus Schlottwitz Hilfe angeboten hat. „Als Unternehmer hat man auch eine soziale Verantwortung“, sagt Bäckerin Anja Tannenbaum-Degenkolbe. Und der möchte sie auch in diesem Jahr nachkommen. Nicht zum ersten Mal. In den letzten Jahren sammelte die Bäckerei unter anderem für eine Jugendwohngruppe in Bärenstein und für die kleine schwerbehinderte Nele aus Heidenau, damit diese an einer Delfintherapie teilnehmen kann.

Nun möchte die Bäckerfamilie dem kleinen Louis helfen. Im November wird sie Spendenbüchsen in ihren Geschäften aufstellen, in denen Kunden für Louis spenden können. Auch auf dem Glashütter Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende möchte die Familie Geld sammeln. „Wir werden in diesem Jahr den Riesenstollen backen und verkaufen“, sagt Frau Tannenbaum-Degenkolbe. Den Erlös wolle man Louis’ Familie spenden.

Sandy Kietzmann indes hofft, sich damit bald ihren Wunsch erfüllen zu können. Deshalb wird sie in die nächsten Tagen noch weitere Autohäuser besuchen, um irgendwo noch ein „Schnäppchen“ machen zu können. Denn der Verein, der sie bei der Finanzierung unterstützt, hat Bedingungen gestellt. Der Bus darf nicht älter als fünf Jahre sein, er muss TÜV haben und darf nicht mehr als 70 000 Kilometer gefahren sein. Bisher hat sie Angebote für 35 000 und 32 000 Euro teure Busse erhalten. Vielleicht, so mutmaßt sie, haben andere Hersteller preiswertere Modelle.

Einen Lichtblick gibt es indes. Im Dezember oder Januar werde die Familie ein kleines Haus auf der Luchauer Straße beziehen können. Der ebenerdige Zugang werde es Louis ermöglichen, dort mit seinem neuen Rollstuhl zu fahren.

Spendenkonto: Kontoinhaber: Mobil mit Behinderung: Verwendungszweck: Louis 12766; IBAN.: DE41 6602 0500 0008 7113 00; BIC: BFSWDE33KRL; Bank für Sozialwirtschaft, auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt.

zur Startseite