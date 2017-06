Lottospieler räumt halbe Million ab Ein Tipper aus dem Landkreis Bautzen hatte beim Spiel um den Eurojackpot Glück.

Die Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag brachte einen Großgewinn von 531 211 Euro nach Sachsen. Der Gewinner wohnt im Landkreis Bautzen Er hatte hat Anfang der vergangenen Woche online einen Eurojackpot-Schein mit acht Tippfeldern gespielt. Im fünften Feld hat er fünf Zahlen sowie eine Eurozahl richtig getippt und gewinnt damit in der Klasse 2 mehr als eine halbe Million Euro. Dem Gewinner aus dem Kreis Bautzen fehlte nur die zweite richtige Eurozahl, um den Jackpot in der Gewinnklasse 1 abzuräumen. Der wurde überhaupt nicht geknackt. So ist er zur Ziehung am kommenden Freitag mit 37 Millionen Euro gefüllt. (SZ)

