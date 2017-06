Lottogewinn macht es möglich Die Traditionsdruckerei B. Krause feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Am Anfang der Firmengeschichte stand ein ganz besonderes Ereignis.

zurück Bild 1 von 3 weiter Zum Jubiläum hat sich der heutige Geschäftsführer Burghard Meißner als Firmengründer Bernhard Krause verkleidet. Meißner hat das Unternehmen von seiner Mutter übernommen. © Norbert Millauer Zum Jubiläum hat sich der heutige Geschäftsführer Burghard Meißner als Firmengründer Bernhard Krause verkleidet. Meißner hat das Unternehmen von seiner Mutter übernommen.

In der Gartenstraße 24 errichtet der Firmengründer die erste große Produktionsstätte.

Vor dem heutigen Firmensitz steht ein historischer Drucktiegel, der per Fuß betrieben wurde.

Was hätte sich Bernhard Krause wohl alles leisten können? Ein schickes Wohnhaus in Radebeuls Weinbergen vielleicht. Oder teuren Schmuck für seine Frau. Oder eine Weltreise. Doch der Buchbinder träumte nicht vom Luxusleben, als er 1905 überraschend die Lotterie gewann. Er kaufte ein Grundstück in der Gartenstraße für seine Firma, errichtet ein neues Produktionshaus und schuf damit den Grundstein für die lange Geschichte der Druckerei B. Krause.

Jetzt feiert die Firma, die inzwischen eine GmbH ist, ihr 125-jähriges Jubiläum. Der heutige Geschäftsführer Burghard Meißner hat noch eine alte Preisliste aus der Anfangszeit der Firma. Damals wurden etwa Künstlerkarten, Passepartouts und Einsteckkartons hergestellt. Auch heute ist die Druckerei auf den kleineren Bedarf spezialisiert, sagt Meißner. Klassische Druckerzeugnisse wie das Radebeuler Amtsblatt gehören dazu. Ansonsten zeigt sich beim Rundgang durch die Produktionsräume, dass dort wirklich alles Mögliche entsteht. Verpackungen für Tabletten an der einen Maschine. Postkarten liegen auf einem anderen Tisch. Wenig weiter Flyer und Drehscheiben. Adventskalender, Präsentationsmappen, Poster, Schmuckkartons, Bücher. Die neueste Idee des Chefs ist eine personalisierte Parkuhr.

18 Mitarbeiter hat das Unternehmen auf der Wilhelm-Eichler-Straße heute. Eine Zahl, die sich im Laufe der Jahre oft geändert hat. 1892 begann der damals 31-jährige Bernhard Krause mit der Herstellung fotografischer Kartonagen in Mietsräumen in Dresden-Nord. 1897 zog er mit der Produktion erst nach Radebeul-Oberlößnitz und noch im selben Jahr auf die Carolastraße, die heute Zinzendorfstraße heißt. Dann kamen der Lottogewinn und der neue Firmensitz auf der Gartenstraße. Maschinen wurden angeschafft und die Druckerei erreichte eine Blütezeit mit über 100 Beschäftigten.

Nach Krauses Tod übernahm dessen Adoptivsohn 1919 das Geschäft. Die Firma war für damalige Verhältnisse ein sehr sozial eingestelltes Unternehmen. So wurde bereits ab 1930 sonnabends nicht mehr gearbeitet. Die tägliche Arbeitszeit war von 7 bis 16 Uhr, inklusive einer Viertelstunde Frühstücks- und einer halben Stunde Mittagspause. Man gewährte seinen Beschäftigten 14 Tage Urlaub.

Am 1. Mai 1939, knapp vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, kaufte Rudolf Kynzl, der Großvater des heutigen Geschäftsführers, die Druckerei. Die Firma Krause hatte zu diesem Zeitpunkt in Geschäftskreisen einen bekannten Namen. Immerhin zählten Unternehmen wie Zeiss-Ikon, die Chemische Fabrik von Heyden (das spätere AWD) oder Seifen-Bergmann zum elitären Kundenkreis. Für den Namen der Firma musste der Nachfolger genau so viel zahlen, wie für die Maschinen. Für die Immobilie in der Gartenstraße reichte das Geld dann nicht mehr. Die Firma zog auf die heutige Wilhelm-Eichler-Straße. Im Krieg kam die Produktion praktisch zum Erliegen. Zu DDR-Zeiten hatte das Unternehmen acht Beschäftigte – gerade wenig genug, um nicht verstaatlicht zu werden.

Schwere Zeiten kamen nach der Wende. Langjährige Kunden, wie Bussard-Chemie, Pückler-Eis oder Tierarznei Weinböhla gab es plötzlich nicht mehr. Die Zahl der Mitarbeiter schrumpfte auf drei Personen.

Doch der Familienbetrieb fand Wege, zu überleben, während viele andere Druckereien schließen mussten. In kleinen Schritten begannen die Besitzer, eine moderne Offset-Druckerei aufzubauen. Die erste Druckmaschine kam gebraucht aus Tschechien. Die Firma stieg zudem ins Verlagsgeschäft ein. Ab 2004 bauten sie den Digitaldruck aus. Zwei Jahre später kam der Webbereich hinzu und damit das Angebot, Internetseiten für Kunden zu erstellen, zu gestalten und zu pflegen.

