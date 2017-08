Lotto-Glück im Landkreis Ein Spieler aus dem Bautzener Land kann sich über einen Gewinn von 100 000 Euro freuen – nicht der erste Glückspilz in diesem Jahr.

Lotto-Glück: Über einen hohen Gewinn kann sich ein Spieler aus dem Landkreis Bautzen freuen. © dpa

Über 100 000 Euro kann sich ein Lottospieler aus dem Landkreis Bautzen freuen. Er hatte seinen Spielschein mit der Teilnahme an der Zusatzlotterie SUPER 6 am Dienstag in einer Annahmestelle in der Oberlausitz abgegeben. Bei der Mittwochsziehung hatte er dann Glück. Maßgeblich beim Spiel SUPER 6 ist dabei die Spielscheinnummer: Je mehr Ziffern in der richtigen Reihenfolge mit der Gewinnzahl übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Stimmt die Zahl komplett überein, gibt es den Höchstgewinn von 100 000 Euro. In diesem Jahr konnten sich darüber bereits elf Männer und Frauen in Sachsen freuen.

Am Freitag, dem sogenannten Eurojackpot-Tag, werden rund 10 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse erwartet. Wer das Geld gewinnen will, muss 5 von 50 Zahlen und 2 von 10 Eurozahlen richtig tippen. Die Chancen dafür liegen pro Tipp bei rund 1:95 Millionen. (szo)

