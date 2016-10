Lotsen für Schlaganfall-Patienten Die Kreischaer Klinik erprobt ein neues System. Dabei sollen Helfer Patienten unterstützen, besser im Alltag klarzukommen.

Die Klinik Bavaria in Kreischa. © Thorsten Eckert

Nach einem Schlaganfall wieder in den Alltag zurückfinden und einen neuen Infarkt vermeiden – das ist das Ziel eines neuen Projekts, an dem sich die Bavaria-Klinik in Kreischa beteiligen will. Dabei geht es um sogenannte Schlaganfall-Lotsen. Diese sollen die Patienten nach der Akut-Behandlung und der Rehabilitation unterstützen.

Als persönlicher Betreuer sollen die Schlaganfall-Lotsen den Betroffenen für ein Jahr zu Seite gestellt werden. Sie koordinieren die weitere medizinische Versorgung nach dem Krankenhaus und motivieren die Patienten zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil. So schauen sie etwa, dass Medikamente regelmäßig eingenommen und die während des Klinikaufenthalts gegebenen Ratschläge zu Ernährung, Bewegung und Lebensgewohnheiten tatsächlich eingehalten werden. Ziel ist, das Risiko eines erneuten Schlaganfalls zu verringern und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Die Schlaganfall-Lotsen sind in den vergangenen fünf Jahren an der Universitätsklinik in Dresden erprobt worden. Dort sind zwei Lotsen im Einsatz. Nachdem die Testphase erfolgreich beendet wurde, hat die AOK diese Woche – pünktlich zum Welt-Schlanganfall-Tag am 29. Oktober – einen Vertrag mit der Uniklinik geschlossen. Damit werden erstmals in Deutschland die Kosten für einen Schlaganfall-Lotsen durch eine Krankenkasse getragen.

Programm könnte bald starten

Als nächster Schritt ist die Kooperation mit der Klinik in Kreischa geplant. Die Reha-Klinik ist auf die Nachsorge von Schlaganfällen nach der Akutbehandlung spezialisiert. „Wir begrüßen die Idee, den Patienten einen persönlichen Lotsen zur Seite zu stellen“, sagt Klinik-Sprecherin Kathleen Balle. So sei es etwa vorstellbar, spezielle Lotsen während der Reha und in der Zeit nach dem Klinikaufenthalt einzusetzen. Die Klinik plant, das Angebot im Laufe des nächsten Jahres zu starten. „Wir sind derzeit in Gesprächen mit den beteiligten Partnern“, so Kathleen Balle.

Für die stationäre Akutbetreuung wird es die Lotsen in den nächsten zwei Jahren zunächst an der Uniklinik Dresden und an zwei weiteren, noch nicht bekanntgegebenen Krankenhäusern in Sachsen geben. Die Kosten übernimmt bisher nur die AOK.

