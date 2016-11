Lose, die Bedürftigen helfen In Radebeul startet die Weihnachtslotterie. Viele einheimische Geschäfte haben Preise gespendet – darunter ein Fahrrad und Einkaufsgutscheine.

Am nächsten Freitag startet die Radebeuler Weihnachtslotterie, deren Erlös zu 100 Prozent sozialen Projekten in Radebeul zugute kommt. Darüber informierten am Wochenende Mathias Abraham, Leiter des Familienzentrums Radebeul und Sozialamtsleiter Elmar Günther. Veranstaltet wird die Aktion bereits zum 7. Mal vom Sozialen Bündnis Radebeul, einem Zusammenschluss zwölf karitativer Träger. „Der Lostopf ist prall gefüllt mit attraktiven Preisen, über die sich jeder Gewinner freuen und beim Loskauf noch Gutes tun kann“, so Elmar Günther, Leiter des Amtes für Bildung, Jugend und Soziales in Radebeul.

In diesem Jahr unterstützt das Soziale Bündnis Radebeul mit den Einnahmen die neugegründete Radebeuler Tafel, das Frauenschutzhaus, den Deutschen Kinderschutzbund Radebeul, das Familienzentrum Radebeul sowie Kinder, Jugendliche und Familien in konkreten Notsituationen. Die Radebeuler Tafel kann damit ihren Besuchern Fahrkarten für den Nahverkehr, etwa einen Arztbesuch in Dresden, zur Verfügung stellen.

Das Frauenschutzhaus investiert die Lotterieerlöse in eine Dauer-Fahrkarte für Bus und Bahn, die für wichtige Behördengänge der schutzsuchenden Frauen benutzt wird. Der Kinderschutzbund bietet einkommensschwachen Familien Ferienfahrten an. Das Familienzentrum nutzt die Gelder für die Beratung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen.

Einmal ziehen kostet nur 50 Cent

Mit einem Los zum Preis von 50 Cent können die Teilnehmer auf einen von 810 Preisen im Gesamtwert von 7 800 Euro hoffen. Hauptgewinn ist ein Fahrrad, das der Rotary Club Radebeul gemeinsam mit der Tretmühle sponsert sowie 38 Einkaufsgutscheine der Rewe Märkte von Frank Scharschuh, Meißner Str. 5, und Michel Reimer, Sidonienstr. 1, im Wert von bis zu 50 Euro. „Es beteiligen sich unglaublich viele Unternehmen aus Radebeul und Umgebung mit Sachpreisen und Gutscheinen. Außerdem haben wir tolle Eintrittskarten für kulturelle Einrichtungen wie die Landesbühnen Sachsen, das Karl-May-Museum und der Volkshochschule unter den Gewinnen“, sagt Mathias Abraham.

Die Organisatoren der Aktion danken allen Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung, die so ein breites und attraktives Gewinnspektrum ermöglicht haben, heißt es. Insgesamt sollen 8 000 Lose verkauft werden. Diese sind auf den Radebeuler Weihnachtsmärkten, im Amt für Bildung, Jugend und Soziales auf der Hauptstraße 4, im Familienzentrum Radebeul, Altkötzschenbroda 20 sowie in vielen Geschäften und Kindertagesstätten erhältlich. Plakate weisen darauf hin. Elmar Günther betont, dass die Gewinne auf alle Töpfe gleichmäßig verteilt sind. Alle beteiligten Sponsoren sind auf der Internetseite der Familieninitiative abrufbar.

www.familieninitiative.de

zur Startseite