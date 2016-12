Loschwitzer Weihnachtsmarkt startet am Wochenende Lange war unklar, ob die Anwohner über ihren Markt bummeln können. Zum Start gibt es Neuigkeiten.

Vorfreude auf Weihnachten: Glasgestalter Uwe Hempel baut zusammen mit Jenni Lindner vom Elbhangfestverein die Stände auf. © Christian Juppe

Es duftet schon nach Glühwein und Keksen, aus einem Lautsprecher klingen Weihnachtslieder. Überall arbeiten Handwerker – der Aufbau des 20. Loschwitzer Weihnachtsmarktes läuft auf Hochtouren. Von Samstag bis zum 18. Dezember lädt der Elbhangfestverein wieder ein zum Flanieren und zum Kaufen.

Entlang der Friedrich-Wieck-Straße stehen die kleinen Buden aus denen das verkauft wird, was man von einem solchen Markt erwartet: Gestricktes und Gefilztes, Getöpfertes, Gebundenes, Gezeichnetes, Gedrucktes, Dekoratives und Nützliches.

„Ich bin sehr gespannt auf die beiden neuen Stände in diesem Jahr – vegane Kartoffelspieße und Backbananen“, erzählt Elbhangfestvereinschefin Heike Reichel. Zur Eröffnungszeremonie zum Jubiläumsmarkt spielt am Samstag um 11 Uhr der Elbhang-Posaunenchor. Wer Glück hat, entdeckt vielleicht den Elbhang-Nikolaus unter den Gästen und kann sich über eine kleine Überraschung freuen. Im Viertel wird gemunkelt, der Nikolaus könnte auch sein neues Gedicht vortragen. Traditionell zum Eröffnungstag schneidet die Bäckerei Wippler ihren Stollen an.

Die Vereinschefin Heike Reichel hat eine Bitte an ihre Gäste: „Bitte kommen Sie, wenn möglich, mit der Bahn oder dem Bus“. Die Parkplatzsituation in Loschwitz sei zum Weihnachtsmarkt immer besonders schwierig. Der Verein und die Anwohner freuen sich in diesem Jahr noch mehr auf den Markt. Denn es war lange unklar, ob er stattfinden kann.

Die Stadtverwaltung ließ als Reaktion auf das Parkchaos auf dem Dorfplatz Fahrradbügel aufstellen. Wären diese stehen geblieben, hätten mehrere Buden wegfallen müssen, der Markt stand vor dem Aus. Nach langem Streit wurden die Bügel dann aber abgebaut.

