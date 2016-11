Loschwitzer Weihnachtsmarkt ist gerettet Monatelang stritten sich der Elbhangfestverein und die Stadtverwaltung über 14 Fahrradbügel.

Weg sind sie: Die Fahrradbügel vom Loschwitzer Dorfplatz. © Sven Ellger

Süßen Plätzchenduft und fruchtigen Glühwein wird es auch in diesem Jahr in Loschwitz geben. Der Weihnachtsmarkt ist gerettet. Nach einem hitzigen Streit zwischen dem Elbhangfestverein, der auch den Markt organisiert, und der Stadtverwaltung wurden die Fahrradbügel am Donnerstag endgültig abgebaut.

Das Straßen- und Tiefbauamt ließ im Sommer in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 14 der Bügel auf dem Dorfplatz aufstellen. Wären sie geblieben, hätte der Weihnachtsmarkt eventuell ausfallen müssen. Nun können die Buden wie gewohnt ab dem 1. Dezember aufgebaut werden. „Wir sind glücklich und erleichtert“, betont Elbhangfestverein-Chefin Heike Reichel.

Nach einem gemeinsamen Krisengespräch im September zwischen dem Verein, den Anwohnern und der Stadtverwaltung fand man den Kompromiss, die Fahrradbügel auf dem Dorfplatz wieder abzubauen. Die Ständer wurden errichtet, um eine Lösung für das Parkchaos und den hektischen Autoverkehr auf dem Dorfplatz zu finden.

Im nächsten Frühling werden sie durch Blumenkübel ersetzt. Die Blumenkästen stellt das Straßen- und Tiefbauamt auf, um die Pflanzung und die Pflege der Blumen kümmern sich der Elbhangfestverein und die Loschwitzer Bürgerinitiative. Dem Krisentreffen voraus ging ein Aufschrei des Vereins um Chefin Heike Reichel. Wegen der Fahrradbügel hätten acht von 32 Buden wegfallen müssen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sprach schließlich im Stadtrat ein Machtwort und setzte sich für den Erhalt des Marktes ein.

Die Kosten von rund 2 000 Euro für den Abbau der Bügel trägt die Stadt. Diese sind aber wiederverwendbar. Debattiert wurde auch darüber, die festen Radbügel durch umklappbare zu ersetzten. Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz ist kein Fan davon. „Diese Konstruktion geht nicht. Das ist viel zu unsicher“, sagte er. Solche Fahrradbügel werden sehr oft geklaut. Außerdem laden sie zu Vandalismus ein, sagte er.

Der Elbhangfestverein wies bereits im Januar darauf hin, dass feste Ständer den Platz für Veranstaltungen stark einschränken würden. (SZ/jv)

