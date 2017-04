Loschwitzer fordern Klarheit über Luisenhof Zwischen den Anwohnern und den Eigentümern der Gaststätte herrscht offenbar Funkstille. Jetzt wenden sich zwei Vereine in einem Brief an die Makler.

Es scheint, als wären die Luisenhof-Makler abgetaucht. Im Januar wollten sie neue Pläne für das einstige Ausflugslokal präsentieren. Doch bislang ist nichts passiert. Die Loschwitzer sind frustriert. Zwei freundliche Briefe haben der Verschönerungsverein und der Ortsverein an das Maklerbüro geschickt, um zu erfahren, wie es nun weitergeht. Zurückgekommen sei nichts, so die beiden Vorsitzenden Jürgen Frohse und Michael Böttger. „Die Standseilbahn zählt seit der Schließung des Luisenhofs weit weniger Fahrgäste“, schreiben sie in einem Brief. Touristen, die sie dennoch nutzen, stünden vor der verschlossenen Tür des leeren Restaurants. „Bisher sind keine Bautätigkeiten ersichtlich. Seit Monaten ruht der Bauschutthaufen auf der Lindenterrasse.“ Die Gaststätte sei die „gute Stube“ des Stadtteils gewesen. Ein Ort, an dem besondere Feste der Familie, der Firma oder der Ortsteile gefeiert wurden. An die Makler richten die Vereine vor allem die Frage, welche Pläne mit dem Luisenhof verfolgt werden. Außerdem wollen sie wissen, ob überhaupt noch Gespräche mit Interessenten geführt werden, die auch eine Gaststätte darin betreiben wollen. „Wann denken Sie, werden Sie den Luisenhof wieder öffnen können“, fragen sie.

Der alte Pächter des Luisenhofs, Armin Schumann, hatte das Haus im Sommer 2015 verlassen, nachdem die neuen Eigentümer von ihm eine höhere Pacht gefordert hatten. Der Eigentümer, das ist die Patria Casa Vermögensverwaltung aus Aachen, erwarb den Luisenhof am 15. Dezember 2014 für 1,8 Millionen Euro bei einer Zwangsversteigerung.

An einer Wiedereröffnung des Loschwitzer Restaurants sind auch die Dresdner Verkehrsbetriebe interessiert. Denn seit der Luisenhof geschlossen ist, sank die Zahl der Fahrgäste der Standseilbahn um ein Drittel. Eine Mitarbeiterin des Makler-Büros hatte erst im März gegenüber der SZ erklärt, es gebe zum Luisenhof nichts Neues zu sagen. (SZ/sr)

