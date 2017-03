Loschwitz, der Hase und die Mode Loop verkauft seit zehn Jahren Mode und Accessoires. Wie hält sich so ein Laden?

Hector und sein „Frauchen“ Katrin Knabe mögen sich sehr. Verkauft werden soll er trotzdem. Irgendwann. © René Meinig

Hector ist ein echter Brite. Aus London sogar. Seit Februar steht er jetzt im Laden von Katrin Knabe am Dorfplatz in Loschwitz. Der Porzellanhase Hector steht symbolisch für all die Dinge, die Katrin Knabe in ihrem Concept-Store Loop anbietet. Schön, besonders, aber nicht unbedingt nötig zum Leben. Und das sollen sie auch nicht sein. Seit zehn Jahren verkauft die 49-Jährige inzwischen Klamotten, Wohn-Accessoires und Schmuck. Eine Mitarbeiterin unterstützt sie. Ihr Geheimnis, sich so lange gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu halten? „Ich glaube, ich habe einfach Glück“, sagt sie lachend. Sie empfindet es als Luxus, Dinge zu verkaufen, die sie schön findet. Dass sie dafür deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche arbeitet, stört sie nicht. Aufgewachsen in der Branche und als gelernte Innenarchitektin wollte sie nie etwas anderes machen.

Der Mode immer einen Schritt voraus sein, das ist ihr Ziel. Bevor ein Trend von allen Geschäften in der Stadt aufgegriffen wird, will sie ihn schon in ihrem Laden haben. Jeansjacken und Plisseeröcke hängen gerade überall. „Bei mir gab es sie schon letzte Saison“, erzählt Knabe mit einem Augenzwinkern. Um immer das Ohr am Puls der Mode zu haben, reist sie viel. Auf dem Programm? Nicht überraschend, aber trotzdem wichtig: die Modemetropolen New York, Paris und London. Dort pilgert sie durch die Galerien, kleinen Lädchen und Ateliers auf der Suche nach den neusten Trends und Stilen. Inspiration holt sie sich auch auf den wichtigen Messen. Gefällt ihr dort was, bestellt sie es und verkauft es. „Gute Qualität, trotzdem cool und nicht abgelatscht“, darauf legt sie Wert bei ihrer Mode. Genau das scheinen die Kunden zu schätzen, sie kommen wieder. Katrin Knabe suchte sich den Standort damals übrigens sehr genau aus. „Ich wollte gar nicht in die Innenstadt, sondern genau hierher.“ Das Publikum nimmt sich hier mehr Zeit, guckt und bummelt gerne. Den ewig-gehetzten Einkaufstrubel wie in der Innenstadt findet man am beschaulichen Dorfkern nicht.

Neben der Arbeit im Concept-Store arbeitet sie als Innenarchitektin für verschiedene Auftraggeber. „Wichtig ist, wie man Möbel zueinander ins Verhältnis setzt. Einmal Sofa umstellen und schon sieht der Raum anders aus“, so Katrin Knabe. Sie verwendet konträre Elemente, kombiniert in einem Raum Holz und Glas. Sie sucht Möbel mit den Kunden zusammen aus oder auch allein, je nachdem, was gewollt ist.

