Los-Topf bald im Gymnasium? Die Bildungsempfehlung für die Viertklässler ist nicht mehr bindend. Das könnte nun zu fatalen Entwicklungen führen.

Elke Richter, die Schulleiterin des Radeberger Humboldt-Gymnasiums setzt nach der Schwächung der Bildungsempfehlung auf das Verantwortungsbewusstsein der Eltern. © Thorsten Eckert

Die Frage: Ob die derzeitigen Viertklässler künftig auf die Oberschule oder aufs Gymnasium wechseln sollen, treibt derzeit auch im Rödertal die Eltern um. Seit Mittwoch laufen die Anmeldungen an den Schulen – und die Entscheidung ist in diesem Jahr ein wenig schwieriger geworden. Denn die sogenannten Bildungsempfehlungen, in denen die Grundschulen mitteilen, welche weiterführende Schule sie für die Viertklässler am geeignetsten ansehen, hat ein wenig an Wert verloren. Denn diese Empfehlung ist anders als bisher nicht mehr bindend, das hatte im Oktober das Bautzener Oberverwaltungsgericht so entschieden. Heißt, auch wenn die Grundschule den Besuch einer Oberschule empfiehlt, können die Eltern ihr Kind nun an einem Gymnasium anmelden. Es muss dann an einer Leistungserhebung teilnehmen. Der findet am 9. März am jeweiligen Gymnasium statt. Danach laden die Gymnasien die Eltern zum Gespräch ein und sprechen eine Empfehlung aus. Die Teilnahme an diesem Beratungsgespräch ist verpflichtend, an die Empfehlung müssen sich die Eltern aber dann trotzdem nicht halten. Elke Richter, Schulleiterin des Radeberger Humboldt-Gymnasiums, glaubt zwar nicht, dass das nun zu einem enormen Ansturm auf die Gymnasien führen könnte, sieht aber eine spezielle Radeberger Gefahr, sagt sie. Denn da die beiden Oberschulen in der Bierstadt seit Jahren rappelvoll sind, mussten in den vergangenen Jahren zum Beispiel die Plätze in den fünften Klassen der Pestalozzi-Oberschule mitunter sogar verlost werden. Die Stadt baute zwar die Ludwig-Richter-Oberschule aus und plant nun auch, ab 2019 die Pestalozzi-Oberschule zu erweitern, aber die Sache mit dem Lostopf ist in den Köpfen der Eltern verankert. „Ich hoffe nicht, dass Eltern nun sagen, sie schicken ihre Kinder lieber aufs Gymnasium, statt sich den Stress anzutun, dass Oberschul-Plätze verlost werden“, beschreibt Elke Richter ihre Bauchschmerzen. Bisher, sagt sie, mussten die Plätze am Humboldt-Gymnasium noch nie verlost werden, „ich hoffe, dass ich das auch künftig nicht muss …“ Denn gefragt ist das Radeberger Gymnasium bei Schülern und Eltern seit Jahren in jedem Fall.

Die Eltern bleiben gelassen

Wobei es in Radeberg eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Oberschulen und dem Gymnasium gibt, freut sich Elke Richter. Dabei wird natürlich auch über das Thema „Durchlässigkeit“ gesprochen, also über die Möglichkeiten, dass Oberschüler auch vor der zehnten Klasse aufs Gymnasium wechseln können und natürlich auch andersherum. „Das zeigt positive Ergebnisse, die Eltern sehen diese Chancen für ihre Kinder und gehen deshalb sehr verantwortungsvoll mit der Frage um, welche Schule ihre Kinder nach der vierten Klasse besuchen sollen“, hat Elke Richter beobachtet. Mitunter, weiß sie, ist es für Kinder eben der bessere Weg, trotz einer Bildungsempfehlung fürs Gymnasium, zunächst auf die Oberschule zu gehen und anschließend das Abitur abzulegen. Und auch nach der Gerichtsentscheidung, die Bildungsempfehlung nicht mehr als zwingend anzusehen, baut die Schulleiterin auf die Eltern. Die ersten Tage, in denen die künftigen Fünftklässler angemeldet werden können, geben ihr recht, sagt sie. „Im Moment ist keine spürbare Veränderung zu den Vorjahren festzustellen, die Eltern bleiben also gelassen“, freut sich Elke Richter. Auch, wenn noch bis kommenden Mittwoch, den 8. März eine Anmeldung möglich ist.

