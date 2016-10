Lortzing vor der Schalttafel Bei den Stadtwerken hat das Theater für die Premiere von „Der Wildschütz“ geworben. Das passte.

Leonora del Rio und Derek Rue vor der Schalttafel im Foyer der Stadtwerke. © Jens Hoyer

Wenn man bei den Stadtwerken bisher noch nicht wusste, welche Zweitverwendung für das Foyer die richtige ist, jetzt weiß man es. Die Soiree für die Oper „Der Wildschütz“ dürfte die bestbesuchte seit langer Zeit sein. Leonora del Rio und Derek Rue jagten sich als Baron und Baronin über die Freitreppen, wenn dort nicht gerade der Theaterchor stand und ein paar Stücke aus der Oper zum Besten gab. Vor den Schalttafeln, mit der das Foyer dekoriert ist, hatte Raoul Grüneis mit dem elektrischen Klavier Aufstellung genommen. Der Generalmusikdirektor hat auch am Sonnabend bei der Premiere in Döbeln die musikalische Leitung.

„Der Wildschütz“ stammt von Albert Lortzing, der wiederum ein Lustspiel von August von Kotzebue als Vorlage verwendete. Letzterer war nicht nur eine Theaterautorität, sondern erlangte auch dadurch Berühmtheit, dass er 1819 in Mannheim von einem Studenten ermordet wurde, was erhebliche politische Konsequenzen hatte. Die Handlung von „Der Wildschütz“ ist verwickelt, wie Musikdramaturg Christoph Nieder zugibt. Die Zutaten: Ein Graf als Schürzenjäger, die vernachlässigte Gräfin, eine lustige Witwe und ein ebenso lustiger Witwer, ein Dorfschulmeister und ein Bauernmädchen. Alle tricksen, täuschen und intrigieren. Da hinein hat Lortzing jede Menge bissiger Gesellschaftskritik gepackt. Etwa, wenn der Chor der Diener klagt, dass die Vorlesungen antiker Tragödien, die damals große Mode waren, kaum zu ertragen, weil unverständlich sind.

Lortzing ist ein Mann des Wortes. „Es kommt selten vor, dass einer so viel Wert auf gute Dialoge setzt“, sagte Grüneis. Aber auch die Musik hat es in sich. „Mit dem Billard-Quintett werden die Gesangsstudenten traktiert.“ Die Billardszene in Lortzings Stück hat es zu Berühmtheit gebracht, und deshalb wird die Bühne im zweiten Akt gleich ganz in einen riesigen Billardtisch verwandelt, auf dem das Spiel des Lebens gespielt wird.

Das Theater will mit seinen Soireen auch weiter außer Haus gehen. Am 10. November wird „Das Verhör“ vorgestellt, ein Kriminalstück. Dann soll – ganz passend – in die Anwaltskanzlei Kulitzscher und Ettelt eingeladen werden. Gast des Abends ist ein Profi: der Leiter des Döbelner Polizeireviers Andrée Wagner.

Premiere „Der Wildschütz“ am Sonnabend, 19.30 Uhr, im Döbelner Theater.

