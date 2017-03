Lorenzkirch wächst Die Gemeinde Zeithain verliert immer mehr Einwohner – nur einige kleine Dörfer widersetzen sich dem Trend.

Blick auf Lorenzkirch an der Elbe. © Sebastian Schultz

Nach einem kurzen Aufschwung durch den Zuzug von Flüchtlingen im vergangenen Jahr muss die Gemeinde Zeithain nun wieder einen starken Bevölkerungsrückgang hinnehmen. Laut aktueller Statistik zählte die Kommune zu Beginn des Jahres 5 767 Einwohner, ein Jahr zuvor waren es noch 210 mehr. Die größten Einbußen waren dabei im Dorf Zeithain zu verzeichnen. Doch es gibt auch Dörfer, die dem Bevölkerungsrückgang trotzen. In Cottewitz, Jacobsthal, Kreinitz und Promnitz ist die Einwohnerzahl stabil geblieben oder leicht gewachsen. Deutlich zulegen konnte aufgrund seiner Neubaustandorte zudem Neudorf – dort leben aktuell 208 Menschen und damit 18 mehr als im Vorjahr. Und auch Lorenzkirch ist um 20 Einwohner auf nun 129 gewachsen, obwohl es in dem stark hochwassergefährdeten Dorf keine Bauplätze gibt. Trotzdem seien aufgrund günstiger Mieten oder Hauspreise junge Familien zugezogen, erklärte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Zudem wurde ein Haus an eine Vielzahl von Monteuren vermietet, die nun ebenfalls als Einwohner zählen.

