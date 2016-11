Lorbeerblätter für Medaillengewinner Bundespräsident Joachim Gauck ehrt die Helden und setzt sich für Olympia in Deutschland ein.

Das Silberne für den Goldjungen: Olympiasieger Sebastian Brendel nimmt das Lorbeerblatt von Bundespräsident Joachim Gauck entgegen. © dpa

Ein großes Lob für die Athleten, eine unmissverständliche Warnung vor Doping und eine vage Hoffnung auf Spiele in Deutschland: Joachim Gauck hat bei der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes an die Medaillengewinner bei Olympia und Paralympics in Rio de Janeiro nicht nur den Blick zurückgeworfen. Der Bundespräsident will seinen Landsleuten auch die Gastgeberrolle für Spiele wieder schmackhaft machen. Für einige Aktive kommt das aber zu spät.

„Ich kann mir schon vorstellen und würde es gut finden, dass man Olympia mal wieder nach Deutschland holt. Das wäre doch wirklich etwas besonders Schönes“, sagte der 76-Jährige bei seiner Rede am Dienstag im Berliner Kulturzentrum „Radialsystem“ und erntete dafür reichlich Applaus der Spitzenathleten um Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel.

Er akzeptiere zwar die jüngsten Entscheidungen gegen die Spiele in Hamburg und München und verstehe auch „das große Unbehagen gegenüber bestimmten Sportorganisationen“. Aber wenn man nun „verlorenes Vertrauen zurückgewinnt“, sagte Gauck, sehe er „gute Chancen“ für eine spätere deutsche Olympia-Kandidatur.

„Ich hätte mir gewünscht, dass er das vor den Wahlen in Hamburg gemacht hätte. Die Politiker hätten sich mehr positionieren müssen“, sagte Brendel. „Trotzdem ist es ein schönes Signal, das jetzt zu hören, dass die Hoffnung nicht stirbt.“ Der Canadier-Fahrer und die anderen etwa 120 anwesenden Medaillengewinner, darunter die Leichtathletik-Olympiasieger Christoph Harting (Diskus) und Thomas Röhler (Speer), wurden vom Bundespräsidenten mit der bundesweit höchsten staatlichen Sport-Auszeichnung geehrt. „Auf solche Erfolge, auf Sportlerinnen und Sportler wie Sie, sind wir alle stolz. Deshalb sagt Ihnen nicht nur Joachim Gauck, sondern Deutschland Dank – mit dem Silbernen Lorbeerblatt“, so der Bundespräsident.

Im Beisein des für den Sport verantwortlichen Bundesinnenministers Thomas de Maizière sprach er aber auch ein kritisches Thema an. „Doping zerstört nicht nur die Gesundheit der Sportler. Es zerstört den Sport“, sagte Gauck. Die zweifache Olympiasiegerin Ingrid Klimke im Vielseitigkeitsreiten sagte dazu: „Wir freuen uns über jede Medaille und jeden Rekord, aber wir stehen für fairen Sport ohne Manipulation.“

In Rio de Janeiro gewannen die deutschen Starter 99 Medaillen, 42 bei Olympia und 57 bei den Paralympics. Bereits am Montagabend luden der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Stiftung Deutsche Sporthilfe die Athleten zu einer Medaillenfeier ins Tipi am Kanzleramt ein. Dabei übergaben sie Prämien in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Der Bundespräsident forderte von den Athleten, sich aktiv in die aktuelle Debatte über die Reform der Spitzensportförderung einzubringen. „Denn Sie sind die Betroffenen und Experten zugleich“, sagte er. „Mischen Sie sich ein!“ Eine Frage zur Zukunft beantwortete Gauck. „Soll der Spitzensport abgeschafft werden? Das geht ja nun nicht!“ (sid)

