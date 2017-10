„Londons Luft ist ein Killer“ Für ältere Autos gilt in der Stadt an der Themse ab sofort eine Vergiftungsabgabe. Eine Mehrheit der Londoner begrüßt die Gebühr. Doch es gibt auch Gegenstimmen.

Ein Fahrradfahrer fährt in London und trägt eine Maske. Londons Bürgermeister Khan hat am 23.10. die sogenannte Toxicity-Charge eingeführt, bei der Fahrer von besonders alten und umweltbelastenden Autos eine tägliche Gebühr von zehn Pfund zahlen müssen. © dpa

Für die Brixton Road im Süd-Londoner Stadtteil Lambeth war schon am 5. Januar das jährliche Limit erreicht. Da überstieg die Stickstoffdioxidkonzentration den Grenzwert von 200 Mikrogramm in einem Kubikmeter Luft. Und die Oxford Street in Westminster, die weltberühmte und bei Touristen wie Londonern beliebte Kaufmeile, hatte schon vor vier Jahren einen Weltrekord in Sachen Luftverschmutzung aufgestellt, als ein Jahresdurchschnitt von 135 Mikrogramm Stickstoffdioxid gemessen wurde.

Kein Zweifel: Die Qualität der Luft in London ist jenseits von grenzwertig. Am Montag wurde Sadiq Khan aktiv. Der Bürgermeister von London führte eine sogenannte „Toxicity-Charge“, eine Vergiftungsabgabe für Autos ein, die vor dem Jahr 2006 zugelassen wurden. Wer mit einer alten Giftschleuder, die die Abgasnorm Euro 4 nicht erfüllt, in die City fahren will, muss ab sofort zehn Pfund, umgerechnet rund zwölf Euro, zahlen – pro Tag wohlgemerkt, und das zusätzlich zu der Gebühr von 11,50 Pfund, die für die innenstädtische Mautzone gilt. Wer sich nicht dran hält, dem droht ein Bußgeld von 130 Pfund. Die Gebühr ist zu überweisen und wird über Kennzeichenerfassung durch mehr als 200 Videokameras an den Straßen überwacht.

„Londons Luft“, sagte Sadiq Khan, „ist ein Killer. Mehr als 9 000 Londoner sterben jedes Jahr verfrüht wegen der schlechten Luftqualität. Ich weigere mich, dies zu ignorieren, und werde entschieden dagegen vorgehen.“ Mit der T-Charge, betonte Khan, habe London „jetzt weltweit den strengsten Emissionsstandard“. Der Bürgermeister, der selbst an Asthma leidet, führt eine Reihe von weiteren Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung ein. Städtische Busse werden auf Hybrid-, Wasserstoff- oder E-Antrieb umgestellt. Für die schwarzen, Diesel fahrenden Taxis gibt es eine Abwrackprämie von 5 000 Pfund. Und Khan überlegt, die Einführung einer Niedrig-Emissionszone nicht nur um ein Jahr auf 2019 vorzuziehen, sondern auch geografisch auszudehnen. Auch über eine Regulierung der mittlerweile wieder schick gewordenen Holz verbrennenden Stubenöfen denkt der Bürgermeister nach.

Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit von 74 Prozent der Londoner die T-Charge begrüßen, doch es gibt auch Gegenstimmen. Sue Terpilowski von der „Federation of Small Businesses“ protestierte gegen die zusätzlichen Kosten, die „zu Ängsten führen, dass dies das Fass zum Überlaufen bringt und zur Schließung von Kleinbetrieben und zum Verlust von Jobs führt“. Auf den sozialen Medien meldeten sich am Montag Autofahrer zu Wort. Eine Twitter-Userin namens Blossom wies darauf hin, dass es meistens Geringverdiener sind, die alte Autos fahren: „Eine zusätzliche Gebühr zielt einfach nur auf arme Besitzer ab.“

Nicht nur in London, im gesamten Königreich steht es um die Qualität der Luft nicht gut. Eine kürzliche Studie kam zu dem Schluss, dass landesweit rund 50 000 verfrühte Todesfälle auf das Konto der Luftverschmutzung gehen. Jetzt wollen Städte wie Leeds, Birmingham und Southampton Mautzonen einführen, während die Universitätsstadt Oxford ein allgemeines Fahrverbot für Verbrennungsmotoren plant und ab 2020 nur noch E-Autos in der Innenstadt erlauben will. Auch für London fordern Organisationen wie „Friends of the Earth“ eine „mutige Politik, den Verkehr zu begrenzen“, sprich: Fahrverbote.

Doch davon will der Bürgermeister nichts wissen. Sadiq Khan weist darauf hin, dass allein schon die Ankündigung im letzten Februar, die T-Charge einführen zu wollen, zu einem Umdenken geführt hat. Seitdem hätte sich rund ein Drittel der betroffenen Autofahrer entschieden, sich ein neueres, saubereres Gefährt zuzulegen.

