Lommatzscher werden weniger und älter Die Stadt fällt unter die Grenze von 5 000 Einwohnern. Auch das Durchschnittsalter steigt an. Doch es gibt Anlass zu berechtigten Hoffnungen.

Markttag in Lommatzsch. Die Lommatzscher werden nicht nur immer weniger, auch das Durchschnittsalter der Einwohner steigt an. Inzwischen leben in der Stadt nur noch 5 000 Menschen. © Gerhard Schlechte

In Sachsen soll es nach dem Willen der Landesregierung nur selbstständige Kommunen geben, die mindestens 5 000 Einwohner haben. Auch wenn es sich nur um eine Empfehlung handelt, war Lommatzsch bisher auf der sicheren Seite. Doch jetzt wird es eng. Zum Jahresende 2016 lebten in der Stadt exakt 5000 Einwohner. Der Bevölkerungsverlust im vergangenen Jahr betrug 73 Einwohner. Ein Grund hierfür war vor allem ein höherer Überhang an Sterbefällen (79), im Vergleich zu den Geburten (30). Im Jahr 2016 zogen 184 Bürger nach Lommatzsch, 208 zogen dagegen weg. Zu den Wegzügen zählen allerdings auch zwei Flüchtlingsfamilien mit insgesamt acht Personen, die nach Meißen zogen. Es gibt eine fast gleichmäßige Verteilung zwischen Weg- und Zuzügen über fast alle Altersklassen. Die meisten Wegzüge gab es nach Meißen (47), nach Dresden zogen 14 Personen. Die meisten Zugezogenen kamen aus Meißen (23), gefolgt von Nossen (21) und Riesa (14) und Dresden (11). Aus Leipzig zogen acht Personen zu.

Interessant ist, dass in den Altersklassen von 64 bis 95 Jahren drei Personen mehr weg- als zuzogen. „Das spricht für einen Umzug von älteren Menschen zu den Kindern oder in Pflegeeinrichtungen außerhalb der Stadt“, so Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) . Positiv ist überraschenderweise der Saldo in der Altersklasse von 20- bis 16-Jährigen. Hier kamen 21 Jugendliche nach Lommatzsch, 16 verließen die Stadt. „Das spricht dafür, dass junge Menschen bei uns wieder einen Ausbildungsplatz finden können und bleiben oder zuziehen“, so die Bürgermeisterin.

Weiterhin angestiegen ist das Durchschnittsalter der Lommatzscher Einwohner, das jetzt bei 49,5 Jahren liegt. Männer sind im Schnitt 48 Jahre alte, Frauen 51 Jahre.

„Für die Weiterentwicklung unserer Stadt sind die genannten statistischen Werte von großer Wichtigkeit. Die demografische Entwicklung ist zwar in den meisten sächsischen Kommunen im ländlichen Raum ähnlich, aber für unsere Planungen müssen wir natürlich die konkreten Einwohnerentwicklungen berücksichtigen“, so Anita Maaß. Das betreffe vor allem die Innenstadt. Dort wohnen besonders viele über 60-Jährige. Das betrifft vor allem die Kornstraße, die Königstraße und das Wohngebiet Lindenstraße. Es stelle sich zum Beispiel die Frage, wie die Stadt dabei unterstützen könne, dass die Sanierung von älteren Häusern in der Innenstadt für junge Menschen interessant werde. Ziel sei, den Jahrhunderte alten Stadtkern zu erhalten.

Das Ausweisen von Bauflächen für Eigenheime sei aufgrund der sinkenden Einwohnerzahl momentan schwierig, „Negative Tendenzen innerhalb von 25 Jahren – also gerade mal einer Generation – sollten auch nicht überbewertet werden“, so die gelernte Historikerin. Es gebe auch Anlass zur Hoffnung. Laut der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen aus dem Jahr 2016 sei für Lommatzsch im Jahr 2030 mit einem Durchschnittsalter von 47 Jahren schon wieder ein besseres Bild zu erwarten.

