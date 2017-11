Lommatzscher schlägt Autofahrer Zu einem Vorfall am Montagmorgen auf der B6 in Zehren sucht die Polizei Zeugen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überholmanöver und anschließender Auseinandersetzung, die sich am Montagmorgen in Keilbusch abspielten.

Nach Polizeiangaben war um 6.15 Uhr auf der B6 zwischen Keilbusch Zehren ein 32-Jähriger mit seinem Skoda Octavia im Begriff, in Keilbusch einen langsam fahrenden Lkw zu überholen. In diesem Moment näherte sich von hinten ein weiteres Fahrzeug und gab Lichthupe. Nach dem Einscheren des Skoda überholte das andere Auto, ein Audi A4.

An der folgenden Baustellenampel mussten beide bei Rot halten. Der 32-Jährige stand nun hinter dem Audi. Dessen Fahrer stieg in jenem Moment aus, begab sich zum geöffneten Fenster auf der Fahrerseite des Skoda und schlug den 32-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Audi-Fahrer fuhr in Richtung Lommatzsch davon.

Ein 57-jähriger Lommatzscher konnte mittlerweile als Täter ermittelt werden und muss sich wegen Körperverletzung verantworten. (SZ)

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Überholmanöver und dem Vorfall an der Ampel machen können. Insbesondere der überholte Lkw-Fahrer wird gebeten, sich zu melden. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Meißen oder der Dresdner Polizei unter Telefon-Nr. 0351 4832233.

zur Startseite