Lommatzscher Bild in Südkorea zu sehen Die Gemälde von Louis de Silvestre hingen einst im Rathaussaal, nahmen dort aber Schaden wegen des Klimas.

Hing einst im Lommatzscher Rathaussaal – ein Bildnis von August dem Starken. © Gerhard Schlechte

Lommatzsch. Im Jahr 2013 stellte die Stadt Lommatzsch zwei Bildnisse mit den Porträts August des Starken sowie seines Sohnes aus dem Rathaussaal den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) als Dauerleihgabe zur Verfügung. Die Bildnisse aus der Werkstatt des berühmten Malers Louis de Silvestre aus der Zeit um 1720-1730 bekam die Stadt im 18. Jahrhundert geschenkt. In der DDR hingen die Bildnisse in der Burg Stolpen und wurden in den 1990er Jahren auf Veranlassung der Staat Lommatzsch zurückgegeben. Allerdings war die Aufhängung im Rathaussaal aufgrund des schwankenden Raumklimas ungünstig für den Erhalt der Bilder. Vor allem die wertvollen Rahmen haben sehr gelitten, so Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

Inzwischen wurden die Bilder durch die Staatlichen Kunstsammlungen restauriert und stehen dem Museum für Ausstellungszwecke zur Verfügung. 2017 und 2018 befindet sich die Altersdarstellung auf Ausstellungsreise in Südkorea. Die erste Station der Sonderschau „The Dream of a King“ war im „National Museum of Korea“ in Seoul. Nach den Angaben SKD sahen knapp 60 000 Besucher die Ausstellung. Seit Ende vorigen Jahres wird diese nun im südlicher gelegenen Gwangju gezeigt, wo sie ebenfalls großen Zuspruch erhält. An beiden Orten begrüßt die Besucher gleich zu Beginn des Rundgangs das Gemälde von August dem Starken. Damit wird das Bild „The Dream of a King“ auf Ausstellungsreise in Südkorea einer großen Öffentlichkeit bekannt.

Gleichzeitig werde alles getan, um das Bild unter besten Bedingungen zu transportieren und seinen Wert zu erhalten, so die Bürgermeisterin. Der Ausstellungskatalog kann zukünftig in der Bibliothek angeschaut werden. (SZ)

