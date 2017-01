Lommatzsch will nach oben Torjäger Karsten Richter und seine Mannschaft führen die Fußball-Kreisliga A souverän an.

Torjäger Karsten Richter. © J. Jahn

Der Lommatzscher SV 1923 peilt den Aufstieg in die Kreisoberliga an. Zur Winterpause rangieren die Kicker um Trainer Renato Kahlert mit einem respektablen Zehn-Punkte-Polster auf den Verfolger Traktor Kalkreuth an der Tabellenspitze der Kreisliga A. Zwar hat der Dritte im Klassement, Saxonia Nauwalde, noch ein Nachholspiel offen, der Vorsprung der Lommatzscher würde aber bei einem Sieg der Nauwalder nur auf acht Zähler schmelzen.

Trotz der klaren Favoritenstellung will LSV-Coach Kahlert noch nichts von frühzeitigen Glückwünschen zum Aufstieg wissen: „Noch stehen zwölf Spieltage auf dem Programm. Da kann noch viel passieren. Natürlich wollen wir aufsteigen, aber es geht ja auch darum, dass wir eine Mannschaft formen, die in der Kreisoberliga bestehen kann“, erklärt der 43-Jährige. Auf eine Rückkehr des Lommatzscher SV in die achte Liga wurde in den letzten Jahren kontinuierlich hingearbeitet. Neben erfahrenen alteingesessenen Spielern wie Marcel Hirth, Keeper Enrico Schade oder Mirko Haberstock wurden junge Leute in das Team integriert. „Die Truppe hat ein gutes Potenzial. Der Kader ist qualitativ, aber auch in der Breite gut besetzt. Im Jugendbereich wird im Verein eine tolle Arbeit gemacht, sodass auch junge Spieler aufrücken“, sagt Kahlert.

Trainer der A-Jugend-Mannschaft ist Jörg Thieme. Der 26-Jährige musste verletzungsbedingt seine aktive Laufbahn beenden und widmet sich nun dem Heranwachsen von potenziellen Verstärkungen für die erste Elf. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Detlef, der selbst jahrelang im Nachwuchs des LSV als Übungsleiter tätig war. Der Name Thieme gehört ohnehin zum Inventar beim Lommatzscher SV. Vor einigen Jahren spielte mit Maik Thieme ein weiterer Sohn von Detlef. Der 37-Jährige musste sich einer Herz-Transplantation unterziehen, lebt mittlerweile mit seiner Familie in der Schweiz. „Er hat die Operationen gut überstanden“, freut sich Jens Thieme. Auch er gehört zur Familien-Dynastie der früheren Leubener. Nach langwierigen Rückenproblemen kann der 31-Jährige in der Rückrunde seiner Mannschaft wieder zur Verfügung stehen.

Karsten Richter ist der Torgarant

„Der Jens kommt wieder zurück“, glaubt Dirk Thieme. Er ist momentan einer der tragenden Kräfte im Team des LSV. Sechs Tore erzielte der mit 23 Jahren jüngste aktive Spieler im Kreis der Thieme-Familie. Wichtig ist er aber vor allem als Torvorbereiter. Nutznießer seiner oft genialen Zuspiele ist Stürmer Karsten Richter. Der 28-Jährige erzielte in der ersten Saisonhälfte bereits 16 Tore und führt damit die Schützenliste in der Kreisliga A vor dem Nünchritzer Nico Müller (10 Tore) klar an. „Ich war im Vorjahr schon bester Torschütze in dieser Liga, das möchte ich in dieser Saison wiederholen. Wichtiger ist aber der Aufstieg. Das hat sich das gesamte Team verdient“, bekräftigt Richter den Aufstiegswillen der LSV-Kicker. Der Torjäger ist seit fünften Dezember des vergangenen Jahres frisch gebackener Vater einer Tochter Maria. Übrigens hat am gleichen Tag auch Trainer Kahlert Geburtstag. „Meine Familie ist mir sehr wichtig. Das gibt viel Kraft und meine Freundin Lena unterstützt mich absolut super beim Fußball“, sagt Richter stolz. Auf die tatkräftige Unterstützung seiner Freundin kann sich auch Dirk Thieme bestens verlassen. „Meine Laura steht da voll hinter mir“.

Noch feilen will Coach Kahlert in der Rückrunde an der Konstanz. „Da gab es in der Hinrunde noch viel Licht und Schatten. Wir gewinnen beim TSV Radeburg II mit 9:2, verlieren aber auf eigenem Platz gegen Zehren 0:2 und gegen Gröditz/Pulsen 1:2. Es gab auch einige knappe Ergebnisse, da wird eine Klasse höher eher noch bestraft“, gibt Kahlert die Richtung vor.

Angesichts der Tatsache, dass die Lommatzscher seit dem sechsten Spieltag ununterbrochen die Tabellenführung behaupten und einen klaren Punktevorsprung aufweisen können, ist das sicher Kritik auf hohem Niveau. Aber es soll ja auch eine Mannschaft gebildet werden, die längerfristig in der Kreisoberliga eine ordentliche Rolle spielt. Ob da schon ein wenig mit einem Aufstieg irgendwann in die Landesklasse geliebäugelt wird? Schließlich gehörte der LSV viele Jahre lang zur siebenten Liga, lieferte sich unvergessene Matchs mit der BSG Stahl Riesa oder dem Meißner SV 08. „So weit wollen wir noch nicht denken. Lasst uns erst einmal den Aufstieg in die Kreisoberliga schaffen“, winkt Abteilungsleiter Eberhard Pöhnitzsch (noch) ab.

Testspiele: 5.2., 14.00: SG Kreinitz (H), 12.2., 14.00: SG Schönfeld (A), 25.2., 11.30: Meißner SV (Alte Herren/A). Punktspielauftakt ist am 5.3., 13 Uhr in Zehren.

