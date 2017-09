Fußball-Kreispokal Lommatzsch streicht die Segel Der Kreisoberligist unterliegt bei der Reserve des Meißner SV 1:3. Fortschritt Meißen-West ist mit zwei Teams eine Runde weiter.

Paul Hauke (links), Meißens junger Keeper, hielt beim Pokalsieg der MSV-Reserve gegen Lommatzsch mehrfach glänzend. In der Vorsaison war er sogar schon in der Landesklasse zum Einsatz gekommen. © Marko Förster

Nur zwei Kreisoberliga-Vertretungen mussten bereits in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Kreispokals antreten. Die anderen zwölf Mannschaften erlebten mit Freilosen ein fußballfreies Wochenende. Während sich Fortschritt Meißen-West beim SV Sachsen Zeithain mit einem 2:1 (1:0)-Sieg schadlos hielt, nahm die Pokalsaison für den Lommatzscher SV nach einem 1:3 (1:1) bei der zweiten Garnitur des Meißner SV ein jähes Ende.

„Hätte mir einer vor dem Anpfiff gesagt, dass wir als Sieger vom Platz gehen, hätte ich nur verwundert mit dem Kopf geschüttelt“, war MSV-Abteilungsleiter Steffen Seifert vom Sieg der Zweiten überrascht. Die Elf um Trainer Dirk Jacobi rangiert in der 1. Kreisklasse nach zwei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz - Lommatzsch hingegen ist in der Kreisoberliga noch ohne Verlustpunkt Vierter. Trotzdem wurde das Aufeinandertreffen von David und Goliath keine einseitige Angelegenheit, auch wenn die Gäste das erste Ausrufezeichen setzten. Bereits in der 19. Minute gab es einen Foulelfmeter für Lommatzsch. Karsten Richter trat an, doch der Meißner Keeper Paul Hauke parierte den Schuss. Im Nachsetzen aber traf Richter zur Führung.

MSV-Keeper Hauke hält glänzend

Der Außenseiter steckte den Rückschlag bestens weg. Ein Freistoß von Bernd Köster verfehlte das Gäste-Tor genauso wie ein Schuss von Patrick Krostack. In der 43. Minute erzielte Köster dann doch den nicht unverdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit stand Meißens Tormann immer wieder im Blickpunkt des Geschehens. „Er hat heute einen wichtigen Anteil an dieser Pokalsensation. Er hat klasse gehalten“, lobte Schmidt den 18-Jährigen. Hauke war in der vergangenen Saison aus dem eigenen Nachwuchs aufgerückt und erlebte bereits in der Landesklasse bei der ersten Mannschaft seine Feuertaufe. In der 76. Minute nahm die Überraschung ihren Lauf. Dominik Trattnig brachte Meißen II in Front. Lommatzsch warf nun alles in die Offensive. Als sich in der Nachspielzeit sogar Torwart Michael Mißbach in die Angriffsbemühungen einbrachte, fing Hauke einen Eckball ab und katapultierte das Leder sofort nach vorn. Dominik Kummich traf das leere Tor zum 3:1-Endstand. „Wir waren die bessere Mannschaft. Nur leider hatten wir das Pech am Schuh kleben. Chancen über Chancen für uns, aber es wollte nicht klappen“, ärgerte sich der Lommatzscher Kapitän Dirk Thieme: „Nun konzentrieren wir uns auf die Punktspiele und müssen die Pleite schnell abhaken.“

Zu einem knappen 2:1-Erfolg kam Fortschritt Meißen-West beim Kreisliga-Aufsteiger Sachsen Zeithain. Raed Dalal (42.) und Florin-Mihai Vultur (47.) brachten die Gäste mit Toren zu psychologisch richtigen Zeitpunkten auf die Siegerstraße. Die Hausherren um Coach Werner Lukoschek wehrten sich tapfer und Daniel Zwanzig sorgte zehn Minuten vor dem Abpfiff noch einmal für Hoffnung. Doch die Meißner brachten den Vorsprung über die Zeit. „Wir haben doch ordentlich gegengehalten, zu denkbar ungünstigsten Momenten die Gegentore kassiert“, sagte Lukoschek, der einst mit Stahl Riesa zwischen 2003 und 2007 den legendären Durchmarsch von der 2. Kreisklasse in die damalige Bezirksklasse schaffte und dabei 78 Spiele in Folge ungeschlagen blieb.

Auch die zweite Mannschaft von Fortschritt Meißen-West ist noch im Pokalwettbewerb vertreten. Gegen den TSV Garsebach schafften die Kicker um Übungsleiter Ronny Wiedemann eine 3:2 (2:0)-Überraschung. Benjamin Theurich (25.) sowie Steve Schilde im Doppelpack (29., 56.) schossen die Hausherren nach vorn. Garsebach bäumte sich auf und kam durch Sebastian Leier (58.) und Mario Wickert (82.) noch einmal auf Tuchfühlung heran. Für Kreisoberliga-Absteiger Lok Nossen ist das Unterfangen Kreispokal nach einem 0:2 (0:1) beim Weistropper SV Klipphausen bereits beendet. Nico Schmidt in der 34. Minute sowie der ehemals beim FV Dresden Süd-West aktive Christian Ulbricht (77.) brachten das Kreisklasse-Team in die nächste Runde. Der LSV Barnitz setzte sich beim TSV Garsebach II mit 3:2 (2:0) durch. Bastian Münch traf zur 2:0-Pausenführung (20., 38.). Rico Herrmann markierte in der 56. Minute den Anschlusstreffer. Markus Gültner stellte den alten Vorsprung wieder her (63.), Marcel Hammerschmidt sorgte für eine heiße Schlussphase (85.).

Auslosung bereits am Mittwoch

Die zweite Mannschaft der Barnitzer kassierte gegen Wacker Zehren eine deutliche 1:5 (1:1)-Schlappe. Bis zur Halbzeitpause hielt sich die Elf um Coach Daniel Späder wacker – Rico Krumbiegel schoss in der Nachspielzeit den Ausgleich. Kurz zuvor hatte Paul Pietzsch per Strafstoß Zehren in Front gebracht (42.). In der zweiten Hälfte zogen die Gäste durch Dirk Mattes (48.), Pietzsch (50.), Stephan Richter (68.) sowie Jens Mattes (73.) auf und davon. Den höchsten Sieg feierte der SV Deutschenbora mit einem 15:0 (6:0) bei der SG Miltitz. Patrick Baumgart erzielte einen Hattrick (2., 3., 15.) und legte in der zweiten Halbzeit noch zweimal nach. Ronny Lindner und Spielertrainer Daniel Seick trafen jeweils dreifach, Michael Kohs war zweimal erfolgreich. Ralf Moor und Kevin Dietze vervollständigen die Schützen-Litanei.

Am kommenden Mittwoch wird in der Gaststätte „Drei Lilien“ in Glaubitz ab 18.15 Uhr die nächste Runde im Pokal ausgelost. Einheit Glaubitz ist nach einem 6:2 (3:1) bei der SpG Seerhausen/Hirschstein II ebenfalls noch im Lostopf vertreten.

