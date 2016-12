Lommatzsch ist Herbstmeister Gegen Schlusslicht Ebersbach gelingt ein mühevolles 3:2. Werbung für guten Fußball war das Spiel aber nicht.

© Symbolfoto: C. Hübschmann

Allein das Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 war das Kommen zum Nachholespiel der Fußball-Kreisliga zwischen Spitzenreiter Lommatzsch und Schlusslicht Ebersbach wert. Was beide Mannschaften sonst noch ablieferten, war doch sehr zwiespältig. Die Gäste verkauften sich teuer, spielten und kämpften aufopferungsvoll.

Die Gastgeber wurden in keiner Weise ihrer Favoritenrolle gerecht. Dabei begann es recht flott für den LSV. Doch schon der erste Konter offenbarte die Lommatzscher Unsicherheiten in der Abwehr – und es stand 0:1. In der Folge blindes Anrennen der Lommatzscher, trotzdem Möglichkeiten zum Ausgleich, doch sie wurden kläglich vergeben. Zum Glück hat der LSV einen Dirk Thieme. Auch er war nicht fehlerlos an diesem Tag, doch mit seiner guten Schusstechnik gelang ihm wenigstens der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte.

Wer dachte, nach der Pause wird’s besser, hatte sich vorerst getäuscht. Den ersten Schuss aufs Tor gaben die Gäste ab. Dann kam aber doch der LSV-Motor ins Laufen. Nach einer Stunde dann das 2:1 durch Christoph Reitmeier. Zentral dribbelte er durch die Abwehr und schob überlegt zur Lommatzscher Führung ein. Es folgten gute Spielzüge mit ebenso guten Chancen. Doch im Auslassen waren die Angreifer des LSV Spitze. In der 79. Minute schien die Vorentscheidung gefallen. Dirk Thieme nahm einen Eckball von der linken Seite mit artistischen Fallrückzieher und wuchtete den Ball unter die Querlatte. Was für ein Treffer! Wer dachte, jetzt hat sich die Mannschaft gefangen, wurde enttäuscht. In der Schlussphase kamen die Gäste noch zum Anschlusstreffer. Die Lommatzscher Abwehr, zu weit aufgerückt, wurde mit einem langen Ball überrascht. Nach einem Missverständnis der Lommatzscher Zentrale schob Ingmar Habel den Ball zum 2:3 über die Linie. Dabei blieb es. Die Punkte bleiben in Lommatzsch, der LSV ist Herbstmeister. (mr)

zur Startseite