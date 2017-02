Lombardi und Petry auf der Bühne Die Kamenzer Messe „WIR“ will mit bekannten Gesichtern locken. Die ersten Stargäste stehen bereits fest.

Pietro Lombardi – DSDS-Gewinner 2011 – kommt nach Kamenz. © dpa

Die 25. Messe „WIR – Wirtschaft, Information, Region“ vom 24. bis 26. März wirft ihre Schatten voraus. Auch, was das Kulturprogramm betrifft. Die am Endverbraucher orientierte Leistungsschau des Mittelstandes wartet traditionell mit zwei Schlager-Stargästen auf. Am Sonnabend wird dies Pietro Lombardi sein, am Sonntag Achim Petry. Beide Künstler stehen nach ihren 15-Uhr-Bühnenauftritten auch wieder für eine Autogrammstunde zur Verfügung, so die Messeleitung.

Daneben gibt es weitere interessante Kulturbeiträge. Neben Miss Chantal oder Kamenz Can Dance wurden vor allem regionale Kulturschaffende verpflichtet, wie zum Beispiel die Kindertanzgruppe oder das Blasorchester der Lessingstadt. In diesem Jahr gibt es nach dem Eröffnungsrundgang am Freitag auch wieder einen Wurstwettbewerb der Fleischerinnung. (SZ)

