Lokwerkstatt in Zittau eingeweiht Tatsächlich genutzt kann die Werkstatt im Herbst.

Die Soeg weiht die neue Lokwerkstatt ein. © Rafael Sampedro

Zittau. Zum Auftakt von Historik Mobil hat der Bimmelbahn-Betreiber Soeg am Freitag um 16 Uhr seine neue Lokwerkstatt am Zittauer Hauptbahnhof mit der ersten offiziellen Ein- und Ausfahrt einer Lok in Betrieb genommen.

Tatsächlich genutzt werden kann die Millionen-Investition voraussichtlich erst im Herbst. Bis dahin sind Restarbeiten nötig. In der Halle sollen eigene und Loks von anderen Betreibern repariert werden. (szo)

