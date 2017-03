Lokschuppen ohne Genehmigung abgerissen Die Deutsche Bahn hat die Brache nahe dem Bahnhof Neustadt ohne Genehmigung zurückgebaut. Das hat Folgen.

Im Winter wurde ein Teil des Lokschuppens abgerissen, allerdings ohne Erlaubnis. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Mit großen Maschinen rückte der Abrisstrupp an. Innerhalb weniger Tage war ein Teil des ehemaligen Lokschuppens an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Neustadt platt gemacht. Der Schuttberg liegt seitdem herum. Weggeräumt wurden die Mauerreste noch nicht. Generell wird auf dem Grundstück vorerst wohl nicht weitergearbeitet.

Denn: Wie jetzt bekannt wurde, ist der Abriss ohne Genehmigung erfolgt. Darüber informierte Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) in der letzten Stadtratssitzung. Das sorgte für Raunen unter den Räten. Für den Abriss am Neustädter Bahnhof war die Deutsche Bahn zuständig. Sie hatte die Bauarbeiten beauftragt. Allerdings, ohne die Denkmalschutzbehörde mit ins Boot zu holen. Das Landratsamt plant laut Mühle nun eine Anhörung, um den Fall zu klären. Für das leerstehende Gebäude bestand akute Einsturzgefahr. Das Bahnunternehmen hätte das bereits 2014 festgestellt. Erst in diesem Jahr begann der Abriss.

zur Startseite