Loks locken Engländer Die Eisenbahnfreunde öffnen ihr Maschinenhaus in Löbau. In diesem Jahr wird das Festgelände noch größer.

Tobias Fritsche (links) und Dieter Grosche an den imposanten Loks, die auch zu den Maschinenhaustagen in Löbau zu sehen sein werden. Die Diesellok V 100 verlangte am Dienstag noch etwas Öl, bevor sie sich auf den Weg von Löbau nach Zittau machte. © Thomas Eichler

Löbau. Die Leidenschaft der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde (Osef) für alte Loks gleicht einem Lotteriespiel. Triebwagen, die heute noch über die Schienen geglitten sind, können morgen schon wieder stillgelegt im Lokschuppen stehen. Um Schäden von ihren Lokomotiven, Waggons und den anderen, teilweise historischen Gerätschaften abzuhalten, investieren die Osef-Mitglieder einen Großteil ihrer Freizeit. Tobias Fritsche und Dieter Grosche haben zum Beispiel schon am Dienstagmorgen die alte Diesellok des Typs V 100 geölt. Schließlich soll sie am Sonnabend und Sonntag zu den Maschinenhaustagen einwandfrei funktionieren, wenn Besucher das Fahrgefühl des 66-Tonners vom Führerstand aus miterleben können. Eigentlich hatten die Eisenbahnfreunde gar nicht geplant, die erst kürzlich wieder in Betrieb genommene V 100 Diesellok fahrenzulassen. Wie Osef-Chef Alfred Simm mitteilt, sollten die Führerstandsmitfahrten ursprünglich auf der orangefarbenen V 60 Lokomotive angeboten werden. Doch wie es bei der Lok-Lotterie eben immer so ist, hat kürzlich der Motor des 1980 erbauten Triebwagens gestreikt. Er sei von Rost zerfressen gewesen, so Simm. Deswegen gibt es die V 60 am Wochenende nur im Stillstand im Maschinenhaus zu besichtigen. Doch der Osef-Chef ist optimistisch, dass die Lok bald wieder über die Schienen rund um Löbau rattern kann. „Wir haben im Tausch gegen Schrott einen neuen Motor von einem befreundeten Verein bekommen“, so Simm. Nun müsse der Antrieb noch aufgearbeitet und danach könne er eingebaut werden.

Wie in jedem Jahr gehören aber nicht nur Lokmitfahrten zum Programm der Maschinenhaustage. Für Liebhaber und Sammler seltener Fotomotive wird zum Beispiel Freitag der Tag der Tage. Dann lassen die Eisenbahnfreunde zwei tschechische Triebwagen bei der sogenannten „Fotofahrt“ rund um Rumburk losrollen. „Dabei handelt es sich um zwei typisch tschechische Modelle, analog unserer Ferkeltaxe“, erklärt Alfred Simm. Schon jetzt hätten sich für die Tour zahlreiche Eisenbahnfotografen angemeldet. Darunter auch weit gereiste. „Ich weiß, dass sich einer aus dem Saarland und ein Engländer angemeldet haben“, sagt der Osef-Chef. Sonnabend und Sonntag verkehren die beiden tschechischen Triebwagen dann auch in Löbau. Genauer gesagt, zwischen dem Maschinenhaus und dem Haltepunkt „Alte Ziegelei“ auf der ehemaligen Bahnstrecke nach Cunewalde. Um am Haltepunkt Ein- und Ausstieg für alle Reisenden so angenehm wie möglich zu machen, haben die Osef-Mitglieder zuletzt sogar eine befestigte Einstiegshilfe gebaut. Nur eine Wartebank habe bislang noch gefehlt. Aber auch die soll laut den Bahnfreunden bis zum Wochenende noch aufgestellt werden.

Neu ist auch, dass sich der Verein stolzer Besitzer eines weiteren Grundstückes nennen kann. Denn die Eisenbahnfreunde haben eine rund 14 000 Quadratmeter große Fläche samt leerstehendem Stellwerk und Schuppen direkt neben dem Maschinenhaus von der Deutschen Bahn abgekauft. Beide Gebäude haben zuletzt elf beziehungsweise acht Jahre leer gestanden. „Seitdem sind wir dran gewesen, die Gebäude zu kaufen“, sagt Simm, der am Wochenende interessierte Eisenbahner zweimal täglich über das hinzugewonnene Gelände führen will.

Für all diejenigen, die sich eher für Loks und Bahnhöfe in Kleinformat begeistern können, steht zu den Maschinenhaustagen auch der Modellbahnhof offen. Dort sollen laut Simm neben den normalen Modelleisenbahnen auch Raritäten gezeigt werden. Zum Beispiel aus Streichhölzern gebastelte Lokomotiven. „Die sind teilweise einen Meter lang“, weiß der Osef-Chef. Etwas länger ist dagegen der gelbe Ikarus-Bus, in dem Besucher an beiden Tagen zwischen den Stationen Bahnhof, Maschinenhaus und Modellbahnhof die Stadt erkunden können.

Die 24. Maschinenhaustage sind jeweils am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr zu erleben. Erwachsene zahlen einen Eintrittspreis von fünf Euro, Kinder von vier bis 16 Jahren die Hälfte.

www.osef.de

