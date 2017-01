Lokalportal stellt sich vor Im Lokalportal finden Menschen aus Meißen lokale Neuigkeiten.

Ab sofort gibt es in Meißen ein neues lokales Angebot im Netz: Lokalportal. Die Sächsische Zeitung unterstützt dieses Projekt. Im Lokalportal finden Menschen aus Meißen lokale Neuigkeiten. Vereine, Gruppen, Initiativen und Organisationen können ihre Informationen kommunizieren und Treffen organisieren. Alle Nutzer können sich untereinander austauschen. Lokalportal und SZ laden zu einer Informationsveranstaltung ein: am 25. Januar, 18 Uhr, Stadtbibliothek, Lesesaal, Kleinmarkt 5. Wer teilnehmen möchte, bitte kurze Mail an sz.meissen@ddv-mediengruppe.de. (SZ)

zur Startseite