Kommentar Lokalpolitik der falschen Sorte

Der ländliche Raum droht zu veröden. Sagt Röderaues Bürgermeister Lothar Herklotz mit gewissem Recht. Natürlich muss jede Gemeinde sehen, was sie dagegen tun kann. Die Röderaue macht in dieser Hinsicht manches richtig: Sie hat in Frauenhain ein Eigenheimgebiet geschaffen, das wächst. Sie hat in die Grundschule investiert und so für gute Bedingungen gesorgt. Aber schon bei den Kitas gehen die Ansichten auseinander, ob deren Zustand wirklich so gut ist, wie behauptet. Auf der anderen Seite hat sich die Gemeinde immer reichlich freiwillige Aufgaben wie die Gaststätten oder das Inselfest zugetraut. In diese Bereiche ist im Laufe der Zeit so viel Geld geflossen, dass es inzwischen anderswo in der Kommune merklich fehlt: für Sanierungen an Gemeindestraßen und -gebäuden, für neue Technik im Bauhof, bei der Feuerwehr. Durch die Gaststättenprivatisierung besteht jetzt das Risiko, dass die Gasthäuser schließen. Ja, leider. Aber wem will die Gemeinde deren Erhalt denn noch vermitteln, wenn Pflichtaufgaben leiden? Die Privatisierung ist ein notwendiger Schlussstrich unter eine jahrelange Lokalpolitik der falschen Sorte.

