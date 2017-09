Lokalmatador startet beim Radrennen Ein Sebnitzer Original tritt beim Profirennen „Rund um Sebnitz“ an.

Frederik Hähnel steht beim Profi-Radrennen Rund um Sebnitz in den Startlöchern.

Erstmals seit Jahren steht beim Profiradrennen „Rund um Sebnitz“ am Sonntag wieder ein Einheimischer am Start: Frederik Hähnel. Der 21-Jährige aus Neustadt kommt aus dem Nachwuchs des Sebnitzer Radfahrervereins 1897 und ist seit diesem Jahr als Profi für den Rennstall LKT Brandenburg unterwegs. Vor wenigen Tagen konnte er den Klassiker: „Rund um den Sachsenring“ in Hohenstein-Ernstthal gewinnen.

Allein um den jungen Sportler aus der Region zu unterstützen, sollten besonders viele Neustädter und Sebnitzer an die Strecke kommen, sagt der sportliche Rennleiter Markus Weinberg. Bei seinem Heimrennen trifft Frederik Hähnel auf ein internationales Fahrerfeld mit Profis wie Olympiamedaillengewinner Roger Kluge. Insgesamt gehen 80 Starter beim Elite-Rennen um 13.45 Uhr auf die Strecke. Zuvor messen sich die Hobbyfahrer. Autofahrer müssen am Sonntag in Sebnitz mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Von 9.30 bis 17 Uhr wird der Rundkurs durch die Innenstadt und über die Schandauer Straße (Seifen) gesperrt. (df)

