Lokalmatador beim Blaue-Schwerter-Turnier dabei Das Starterfeld ist noch einmal tüchtig durcheinandergewirbelt worden. Trotzdem versprechen die Veranstalter viel Klasse.

Nico Fritsch – hier während eines Bundesliga-Wettkampfes, wird die Meißner Farben beim Turnier am 19. November vertreten. © Andreas Weihs

Knapp vier Wochen sind es noch bis zum Gewichtheberturnier um den Pokal der Blauen Schwerter in Meißen. Und eigentlich war die Frist für die Startzusagen im Prinzip schon abgelaufen. „Leider wurden einige Absprachen, die vor der Olympiade mit Vertretern internationaler Verbänden geführt wurden, nicht eingehalten“, teilte jetzt Michael Hennig, Sprecher des Organisationsteams, mit. Das habe nunmehr nach Meldeschluss noch zu einigen Änderungen im Starterfeld geführt. Mit Unterstützung des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) konnten Athletinnen und Athleten aus insgesamt sechs Ländern verpflichtet werden, so Hennig. Damit verspreche die 27. Auflage der Veranstaltung am 19. November wieder ein attraktives Turnier unter Schirmherrschaft des Meißner Oberbürgermeisters.

So betreten neben Aktiven aus Deutschland, Belgien, Frankreich und Schweden erstmals auch Sportler aus Lettland und Slowenien die Meißner Bühne. Die deutsche Heber-Elite ist mit drei Olympiateilnehmern, dem Superschweren Almir Velagic, Jürgen Spieß und Nico Müller, weiteren internationalen Routiniers wie Tom Schwarzbach sowie mit einem aufstrebenden Perspektivteam zahlreich vertreten. Mit Olympia-Ersatzmann Max Lang und dem Franzosen Bernardin Kingue Matam (Olympia-7. von Rio) gibt es ein Wiedersehen mit zwei Pokalsiegern der Jahrgänge 2012/13 und 2014. Als Lokal-Matador tritt Nico Fritsch vom AC Meißen an die Hantel. Das Feld der starken Damen wird von der lettischen Olympiavierten Rebeka Koha und der deutschen EM-Teilnehmerin Mandy Treutlein angeführt.

Das Regelwerk bleibt unverändert: Jeder gegen Jeden nach Relativwertung – nach diesem Modus kämpfen die Gewichtheberinnen und Gewichtheber wieder um das begehrte Meißner Porzellan.

Die beiden von den Ansetzungen her sportlich gleichwertigen Veranstaltungen am Nachmittag und am Abend werden erneut vom olympischen Medaillengewinner Marc Huster moderiert. Mit Spannung wird erwartet, ob der bisherige Relativ-Bestwert von 186 Punkten überboten werden kann. Dafür ist neben den Pokalen erstmalig ein Sonderpreis ausgelobt. Die Veröffentlichung der endgültigen Gruppeneinteilung für die zwei Durchgänge erfolgt in Kürze.

