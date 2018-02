SCHWARZBACHS WOCHE Lokales Gütesiegel Die Region birgt Potenzial für einen Roman von Dan Brown.

SZ-Kolumnist Kevin Schwarzbach © SZ-Archiv/Schröter

Das Leben ist leider immer auch ein Duell. Wer kann am längsten? Wer hat den tollsten Lebenslauf? Wer hat den schönsten Heimatort? Bei manchen Gesprächen kommt man auf den Gedanken, dass die Unterhaltung lediglich dazu dient, dass sich die Gesprächspartner selbst bestätigen. Und man wird leider ab und an belächelt, wenn man erzählt, dass man aus Riesa kommt. Noch nie gehört, klingt aber lustig. Was denn da so in der Nähe sei, lautet die meist gestellte Frage.

Leipzig und Dresden, welch ausgelutschte Antworten. Wie wäre es mal mit spannenden Geschichten aus Strehla, Nünchritz, Zeithain oder Stauchitz, um die spottenden Gesichter in überraschte zu verwandeln? Gröditz hat uns vergangene Woche eine kuriose Vorlage gegeben. Genauer gesagt war es der kleine Ort Spansberg, der mit einer Geschichte auf sich aufmerksam machte, die auch aus der Feder von Dan Brown stammen könnte. Der US-amerikanische Thriller-Autor hätte sich dieses Spektakel um historische Relikte nicht besser ausdenken können. Die Redaktion erreichte eine geheimnisvolle E-Mail. „Seit Jahren rumort Wissen in mir, das ich nun endlich teilen will“, schreibt der Absender. Auf dem Grund des Gemeindehauses sei ein Tümpel, in dem 1945 kurz vor Eintreffen der Roten Armee vom Volkssturm Waffen, Orden und NS-Propaganda versenkt wurden.

Famos! Wenn das mal kein Bestseller wird. Dan Brown lechzt sicher schon nach dem Stoff, die ersten Handlungsstränge entstehen gerade. Vielleicht verirrt sich der fiktive Harvard-Professor Robert Langdon bald auf der Suche nach der Lösung geheimnisvoller Rätsel nach Spansberg. Hier könnte der von Dan Brown erschaffene Symbologe in den Tümpel steigen, die mysteriösen NS-Orden bergen und mit ihnen Botschaften entschlüsseln, die ihn dann weiter nach Riesa führen. Dort schlummern bekanntlich Mumien in der Gruft des Klosters. Die mit Kampfmitteln belasteten Gebiete in der Gohrischheide sowie die angeblichen oder tatsächlichen Wolfssichtungen lassen sich auch einbauen. Das klingt doch alles schon nach einem Thriller.

Wow, da bleibt einem gleich die Luft weg. Dan Brown kann gar nicht anders, als hierherzukommen und die Geschichte der verborgenen Schätze zu erforschen und zu erzählen. Wo liegt noch mal Riesa? Diese Frage wird kein Mensch mehr stellen, wenn einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Autoren die Region zum Mittelpunkt eines neuen Romans gemacht hat.

Wobei der Altkreis den Ruhm womöglich gar nicht mehr nötig hätte, wenn sich Helene Fischer anders vermarkten würde. Denn der kleine Ortsteil Koselitz hat Großes hervorgebracht. Nur weiß das keiner, weil die Sängerin bisher auf das Gütesiegel „Getestet in Koselitz“ verzichtet. Ich ahne, was Sie jetzt denken: Veralbert dieser junge Kerl mich gerade schon wieder? Nein, nein, ich meine das ernst. Wann habe ich an dieser Stelle je etwas nicht ernst gemeint? Helene Fischer ist in Koselitz zum Star geworden. Aber um die Magie der Situation vor zwölf Jahren zu beschreiben, muss ich mich an dieser Stelle den Worten meines Kollegen bedienen, der den Moment vergangene Woche so wunderbar beschrieben hat: „Es ist Sommer 2006, genauer: Donnerstag, 6. Juli. Deutschland ist mitten im Sommermärchen und feiert mit Gästen aus aller Welt die Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Auswahl von Trainer Jürgen Klinsmann hat zwar im Halbfinale zwei Tage zuvor eine 0:2-Niederlage gegen das Team aus Italien einstecken müssen. Doch die Stimmung beim Koselitzmarkt im gleichnamigen Ortsteil der Röderaue ist ungetrübt, als Helene Fischer im Abenddunkel die Bühne am Koselitzer Sportplatz betritt.“

Dazu noch ein Foto der heutigen Schlagerkönigin, wie sie im zarten Alter von 22 Jahren dem Elbe-Elster-Fernsehen im schwarzen Top ein Interview gibt. Die Bikinistreifen auf ihrer braun gebrannten Haut würde heute jemand wegschminken. Und die jugendliche Zärtlichkeit von früher würde jemand hinzu schminken. Aber ansonsten ist es die gleiche Helene. Und es war nicht irgendein Auftritt, den sie in Koselitz gab. Ihre Debüt-CD mit zwölf Liedern war Anfang des Jahres erschienen, der Auftritt in Koselitz war der Härtetest. Eine Dreiviertelstunde sang sie im Scheinwerferlicht, nach eigenen Aussagen ihr längster Auftritt. Grund genug, um Helene Fischer das Gütesiegel „Getestet in Koselitz“ zu verleihen, was fortan auf jede CD und alle anderen Fan-Artikel gedruckt werden sollte.

zur Startseite