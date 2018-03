Lokale Unternehmen werben um Azubis Junge Mitarbeiter werden händeringend gesucht. Am Sonnabend stellen sich Firmen auf einer Jobmesse vor.

Der gerade ausgelernte Industriemechaniker Felix Noack und Azubi Ivo Hanemann arbeiten zusammen beim Maschinenbauer Industrie-Partner. © Norbert Millauer

Radebeul. Auffällig viele junge Leute, vor allem junge Männer, wuseln durch die Werkhalle. Einige von ihnen sind noch in der Ausbildung bei Industrie-Partner in Coswig. Andere haben kürzlich ausgelernt und wurden übernommen. Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter beim Maschinenbauer liegt bei 38 Jahren. Darauf ist Geschäftsführer Ralf Hock stolz. Trotzdem muss er ständig weiter Ausschau nach jungen Leuten halten. Denn jedes Jahr gehen in seinem Betrieb zwei Mitarbeiter in Rente.

So wie Industrie-Partner geht es bei vielen Unternehmen aus der Region. Viele Mitarbeiter verabschieden sich in den nächsten Jahren in den Ruhestand und neue zu finden, ist nicht einfach. Bei Industriepartner werden für das kommende Ausbildungsjahr noch Industriekaufleute, Industriemechaniker, Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker gesucht. Gerne auch junge Frauen. Am kommenden Sonnabend präsentiert sich die Firma zusammen mit vielen anderen bei der Berufe- und Ausbildungsmesse „Radebeul jobbt“ im Beruflichen Schulzentrum Meißen-Radebeul.

Über 70 Betriebe und Einrichtungen informieren an diesem Tag über regionale Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten und stellen Berufsbilder im Detail vor. Letzteres ist besonders wichtig. Denn oft kann man sich nicht mehr vorstellen, was sich hinter kompliziert klingenden Berufsbezeichnungen verbirgt. Zum Beispiel der Ausbildungsberuf Medientechnologe Druck, der früher einfach nur Drucker hieß. Lernen kann man den Beruf unter anderem Bei Unitedprint in Radebeul, das sich ebenfalls auf der Messe präsentiert. In der Druckerei werden auch Industriekaufleute, Fachinformatiker und Mediengestalter ausgebildet. Doch in den letzten Jahren konnte das Unternehmen nicht immer alle Azubistellen besetzen.

Die Bewerberzahl für Ausbildungsplätze hat sich im Landkreis Meißen seit 2005 halbiert, sagt Berit Kasten, Sprecherin der Arbeitsagentur. Seit 2014 steigen jährlich mehr Arbeitskräfte aus dem Berufsleben aus als junge nachkommen. Bei „Radebeul jobbt“, wollen sich die Unternehmen deshalb von ihrer besten Seite präsentieren. Die meisten bringen ihre jetzigen Azubis zur Messe mit. Dann klappt die Kontaktaufnahme mit den potenziellen Bewerbern ungezwungener. Die Jugendlichen können sich mit Gleichaltrigen über die Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten unterhalten. Vor Ort können auch Praktika vereinbart werden. Am Stand vom Arbeitsamt werden Bewerbungsmappen gecheckt. Auch das berufliche Schulzentrum stellt seine Ausbildungsprofile vor und erklärt Interessierten, welche Voraussetzungen man dafür mitbringen muss.

Neben Schülern gibt es bei der Jobmesse aber auch noch eine andere Zielgruppe. Leute, die vor Jahren noch keine Perspektive für sich auf dem hiesigen Arbeitsmarkt gesehen haben und deshalb abgewandert sind. Diese Arbeitskräfte möchte die Region zurückgewinnen. Deshalb findet im Rahmen der Berufemesse auch die sogenannte Job-Tour der Agentur für Arbeit und des kommunalen Jobcenters Meißen statt. Die Vermittler aus beiden Einrichtungen präsentieren freie Arbeitsstellen und stehen für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 15 Uhr in der Straße des Friedens 58 statt.

