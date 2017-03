Handball – Bezirksliga Männer Lokale Teams bejubeln drei Siege Sechs Punkte: Die Mannschaften aus dem Altkreis Döbeln haben am vergangenen Spieltag Nägel mit Köpfen gemacht.

Leisnigs Mario Nestler wird kurz vor Spielende vom Glesiener Keeper böse von den Beinen geholt. © Jörg Schreiber

Der SV Leisnig 90 fuhr im Kampf um den Klassenerhalt gegen den HV Glesien einen ganz wichtigen Heimsieg ein. Mit 29:27 (16:16) gewannen die Bergstädter die umkämpfte Partie. Von Anbeginn gestaltete sich diese spannend. Die Gäste führten bis zur Pause immer knapp, doch den Leisnigern gelang kurz vor der Halbzeit der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt gab es das gleiche Bild, wobei sich die Partie immer hektischer gestaltete. Als die Leisniger kurz vor Ende mit einem Tor führten, wurde Mario Nestler vom HV-Torhüter böse von den Beinen geholt. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Oliver Thiel zum 29:27-Endstand. Co-Trainer Marco Erl: „Es war eine gute Mannschaftsleistung, auf der man wieder aufbauen kann.“

Die HSG Neudorf/Döbeln II war zu Gast beim Tabellenletzten in Wurzen. Eigentlich eine klare Sache, sollte man meinen. Aber wie so oft gegen vermeintlich leichte Gegner taten sich die Mittelsachsen schwer und kamen nur zu einem 32:31 (17:17)-Arbeitssieg, wobei die Schützlinge von Trainer Helmut Herrmann einen Drei-Tore-Rückstand fünf Minuten vor dem Ende in einen Erfolg umwandelten. Bester HSG-Werfer war André Richter mit 15 Treffern, der auch den entscheidenden Siebenmeter zum Siegtreffer verwandelte.

Vor genau einem Jahr kassierte der VfL Waldheim 54 II seine letzte Heimpleite gegen den USC Turbine Leipzig. Entsprechend hochmotiviert gingen die Waldheimer in diese Partie und wollten den neunten Heimsieg feiern. Das gelang gegen die ohne Wechselmöglichkeit antretenden Gäste in souveräner Manier. Nach einer 19:9-Pausenführung stand es am Ende 35:22. Alle Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen und erhielten längere Einsatzzeiten. Am Ende ein völlig ungefährdeter Erfolg, der die Tabellenführung untermauert. (DA/dwe/shä/hm)

