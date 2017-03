Lokalderby in Bautzen Am Sonntag um 16.30 Uhr hat der HV Oberlausitz Cunewalde in der Schützenplatzhalle das Team vom HVH Kamenz zu Gast.

Die Cunewalder Handballer erwartet am Sonntag ein heißer Tanz. Im Derby gegen den HVH Kamenz – vor sicherlich großer Zuschauerkulisse – braucht der abstiegsbedrohte HV Oberlausitz einen Heimerfolg. Mit einem Sieg könnten die Schützlinge von Trainer Carsten John unter Umständen ihren Abstiegsrang verlassen. Pikant neben der Tabellenkonstellation ist das mögliche Mitwirken von Daniel Kästner im HVH-Trikot. Zunächst übernahm der ehemalige Cunewalder den Trainerposten – und am letzten Wochenende spielte „Käst“ dann sogar mit.

„Das müssen wir ausblenden“, blickt Co-Trainer Florian Sieber vom HVO der Partie entgegen. „Daniel Kästner ist weiterhin ein großer Freund unseres Vereins. Nur für die 60 Minuten werden wir und wohl auch er die Freundschaft ruhen lassen. Immerhin geht es auch für die Gäste um wichtige Punkte. Wir hoffen auf eine große Zuschauerunterstützung und eine couragierte Leistung unserer Mannschaft wie zuletzt gegen Koweg Görlitz.“

Im Hinspiel trennten sich beide Teams 31:31 und zeigten dabei ein wahres Offensivspektakel. Personell ist die Lage der Cunewalder allerdings weiter angespannt. So fallen mit Tim Baugstatt, Daniel Schmidt, Marcus Noack, Tom Kaiser (neun Tore im Hinspiel), Wilhelm Schulze und Daniel Schwensow gleich sechs Akteure aus. Sieber: „Unsere verbliebenen Spieler werden alles in die Waagschale werfen. Mit der notwendigen Leidenschaft können wir Kamenz schlagen. Allerdings wird es kein einfaches Unterfangen. Ich erwarte ein spannendes Spiel.“

HVH-Präsident Steffen Hirsch ist ebenfalls gespannt: „Jetzt wartet ein Höhepunkt der Saison auf uns – wie auch auf Cunewalde. Durch die Tabellensituation ergibt sich eine besondere Brisanz. Wir haben zuletzt gegen Riesa zwei Punkte einfahren können, aber man hat die nervliche Anspannung bei allen Spielern gespürt. Wir haben fünf Punkte Vorsprung vor dem HVO und der letzte Sieg sollte uns Selbstvertrauen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Punkteteilung wie im Hinspiel beide Mannschaften in der derzeitigen Situation nicht unglücklich machen würde.“

Eine Punkteteilung strebt die Frauenmannschaft vom Radeberger SV am Sonnabend ab 16 Uhr im Heimspiel gegen die HSG Neudorf/Döbeln ganz sicher nicht an. RSV-Coach Sebastian Hartmann plant gegen den Tabellensechsten zwei Zähler ein, um am punktgleichen Spitzenreiter HSG Riesa/Oschatz dranzubleiben. Sind beide Teams weiterhin gleichauf vorn, dann gibt es am letzten Spieltag ein echtes Finale um den Meistertitel der Sachsenliga. Denn am 22. April gastiert Riesa/Oschatz ab 16 Uhr in der Radeberger BSZ-Sporthalle. (fs/ck)

