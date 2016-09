Lokalderby ohne Theater Nach zwei sehr emotionalen Aufeinandertreffen ging es zwischen Geringswalde/Hartha und dem Döbelner SC ruhig zu.

Alexander Boden von der SG Geringswalde/Hartha freut sich über den entscheidenden Treffer des Lokalderbys. Dem Döbelner Kapitän Jonas Dewitz, der kurz danach verletzt raus musste, ist darüber der Ärger deutlich anzusehen. © André Braun

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in der Landesklasse der A-Junioren. Die zwei vorherigen Begegnungen zwischen der SG Geringswalde/Hartha und dem Döbelner SC hatten dies nötig gemacht. Diesmal blieb am Rande alles ruhig und wurden auch keine Feuerwerkskörper abgebrannt. So sagte BC-Präsident Matthias Scheidig: „Wir waren nochmals gewarnt worden und haben uns darauf eingerichtet. Aber es ist nicht vorgefallen und das ist gut so!“

In diesem prestigeträchtigen Regionalderby musste der Gast aus Döbeln tief in die Trickkiste greifen, um für das Spiel überhaupt einen Torwart zu finden. Denn obwohl in dieser Saison bei den Muldenstädtern etatmäßig zwei Keeper vorhanden sind, stand keiner zur Verfügung. Der eine war gesperrt und der andere verletzt. Auch der logischerweise nachrückende Torwart der B-Junioren stand durch schulische Aufgaben am Sonntagvormittag nicht zur Verfügung. Im Tor stand mit Hans Stiller ein Feldspieler der C-Junioren, der – das sei angemerkt – eine ganz tolle Leistung zeigte. Die Döbelner nahmen zunächst das Spiel in die Hand und hatten die ersten 30 Minuten die größeren Spielanteile.

Das änderte sich schlagartig, als Jonas Dewitz den Platz verletzt verlassen musste und Alexander Boden kurz darauf die Führung für die SG erzielte. Mit einer kompakten Abwehr machten es die Gastgeber den Döbelnern schwer, sich Torchancen zu erarbeiten. Zudem sah der kurz zuvor eingewechselte Amidu Dadi für sein zweites Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass der Döbelner Punktgewinn in immer weitere Ferne rückte. Die Platzherren übernahmen nun die Initiative, waren aber im Abschluss zu unkonzentriert und somit blieb es bis zum Abpfiff beim verdienten 1:0.

Keinen guten Tag hatten auch die B-Junioren des Döbelner SC in der Landesklasse Staffel Nord erwischt. Zu Gast bei der Sportgemeinschaft Olympia Leipzig mussten sie eine klare 1:4 (0:1)-Niederlage einstecken. Zu harmlos vor des Gegners Tor agierend und damit sich ergebende Chancen nicht nutzend, waren die Gründe für diese Niederlage. Zwar war beim Spielstand von 1:0 zur Pause noch alles möglich, zumal Nick Sparrer kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich erzielte. Aber die Leipziger waren einfach effektiver vor dem Döbelner Tor und gingen nach zehn Minuten erneut in Führung und bauten diese dann bis zum 4:1-Endstand aus. (DA/dsc)

A-Junioren Staffel Mitte

SG Geringswalde/Hartha - Döbelner SC 1:0 (1:0)

SG Geringswalde/Hartha: Klotsche, Gabriel, Weinert, Spieler, Kouba, Walter, Klimsch (64. Klimsch), Boden, Naumann (89. Biewald), Köhler (80. Herfurth), Thieme (90.+1 Vogel).

Döbelner SC: Stiller, Lantzsch, Schmidt, Dewitz (35. Stein), Feige, Richter (80. Ifland), Pohl, Reichelt, Raade (50. Dadi) Wilke, Brückner.

Tor: 1:0 Boden (35.).

Schiedsrichter: Conrad (Narsdorf).

Zuschauer: 150.

B-Junioren Staffel Nord

SG Olympia 1896 Leipzig - Döbelner SC 4:1 (1:0)

Döbelner SC: Detlefsen, Leithold, Müller, Frost, A. Wagner (75. Ha. Stiller) , Hu. Stiller, Bauer, Dörner (57. M. Wagner), Sparrer (53. Ehrt) , Börno, Wokittel.

Tore: 1:0 Sickert (38.) , 1:1 Sparrer (43.) , 2:1 Varnhorn (54.) , 3:1 Lindemann (67.) , 4:1 Hauschild (75.).

Schiedsricter: Nagel (Leipzig).

Zuschauer: 15.

