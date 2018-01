Lokalderby in Radeberg Am Sonnabend empfängt der RSV in der BSZ-Sporthalle die Reserve der Rödertalbienen. Das wird spannend.

Siebenmeter-Spezialistin Sophia May vom Radeberger SV beim Strafwurf. Im Auswärtsspiel in Oschatz war sie zuletzt zweimal erfolgreich. Jetzt steht in eigener Halle das Derby gegen den HC Rödertal II auf dem Programm. © Christian Kluge

Handball. Jetzt geht es richtig um die Wurst für das Frauenteam von Oberliga-Aufsteiger Radeberger SV. Nach dem knappen 24:23-Auswärtserfolg letzten Sonnabend gegen die HSG Riesa/Oschatz kann die Mannschaft von RSV-Trainer Sebastian Hartmann nun am Sonnabend gleich nachlegen und den dritten Saisonsieg einfahren. Ab 16 Uhr ist dann die Bundesliga-Reserve vom HC Rödertal zu Gast. Da die erste Vertretung der Rödertalbienen derzeit um den überhaupt ersten Saisonpunkt kämpft, wird von den HCR-Spitzenspielerinnen wohl kaum eine für die Reserve auflaufen.

RSV-Coach Hartmann hat allerdings auch mit Verletzungsausfällen zu kämpfen. Auf die Handballfans dürfte also ein spannendes Derby zukommen, denn für beide Mannschaften geht es nach wie vor um den Verbleib in der Mitteldeutschen Oberliga. Die HCR-Reserve steht mit 3:17 Punkten direkt hinter Radeberg (4:16) auf dem letzten Tabellenplatz.

Eine Spielklasse tiefer fahren die Männer von der SG HVO Cunewalde/Sohland zum wichtigen Auswärtsspiel nach Riesa. Das Sachsenliga-Team von Trainer Carsten John ist inzwischen mit 6:16 Zählern Tabellenletzter, hat aber nur einen Pluspunkt weniger auf dem Konto als die HSG Riesa/Oschatz. Der HVO-Coach sagte vor der Partie, die am Sonnabend um 17 Uhr in der WM-Sporthalle angepfiffen wird: „Wir müssen wieder über unsere Abwehr kommen und auf einen gut aufgelegten Torhüter setzen. Riesa wird sich ebenfalls der Bedeutung des Spieles bewusst sein und dementsprechend heiß auf die Punkte sein.“

Im Hinspiel setzten sich die Oberlausitzer mit 28:23 durch und hätten sicher nichts gegen eine Wiederholung. „Aber das ist reines Wunschdenken“, erklärte John. Ich rechne mit einer umkämpften Partie, in der sich beide Teams nichts schenken werden. Wir hoffen auch auf zahlreiche Unterstützung durch unsere Fans. Immerhin fährt ein großer Bus und die Anhänger können das Team begleiten.“ Abfahrt des Busses ist 13.30 Uhr in Cunewalde. Anmeldungen nehmen Andreas Müller und Co-Trainer Florian Sieber entgegen. Letzterer warnte noch vor einem ziemlich gefährlichen HSG-Akteur: „Die Riesaer haben mit Felix Ehrenberg – aufgrund seiner Größe – einen sehr unbequemen Mittelspieler.“

Für den Tabellenachten HVH Kamenz steht am Sonnabend zur gleichen Zeit das schwere Auswärtsspiel beim Zweitplatzierten ZHC Grubenlampe in Zwickau an. Auch die Lessingstädter stecken mit 7:15 Punkten im Tabellenkeller. Nicht viel besser steht es um die Sachsenliga-Frauen vom VfB 1999 Bischofswerda (9./10:14 Pkt.). Die Schiebockerinnen müssen erneut auswärts antreten, diesmal am Sonnabend um 16 Uhr beim Tabellendritten SV Plauen-Oberlosa.

