Lokalderby endet ohne Wunder Nach ihrem Sieg in Döbeln bleiben die Leisniger dem Spitzentrio auf den Fersen.

Region Döbeln. Über einen ganz eigenen Charakter verfügen bekanntermaßen Lokalderbys. Und davon gab es zwischen dem SV Leisnig 90 und den Mannschaften des Döbelner SV in der jüngsten Vergangenheit einige. Erinnert sei nur an das Duell vor einem Jahr in der Bezirksklasse, als die Leisniger abgeschlagen am Tabellenende ausgerechnet im Derby bei der dritten Vertretung des Döbelner SV Remis spielten und damit überhaupt erst ihren ersten Zähler erkämpften.

Diesmal waren aber die Leisniger in der Favoritenrolle und die abstiegsbedrohten Döbelner hofften auf ein Wunder. Doch das blieb aus und die Partie nahm zumindest im letzten Drittel ihren geplanten Verlauf. Am Ende stand ein 10:5 für die Gäste auf der Anzeigetafel, die damit ihr Punktekonto weiter ausbauten und den drei Spitzenteams dicht auf den Fersen bleiben.

Allerdings ist dieser Erfolg den Leisniger keineswegs in den Schoß gefallen. Denn bis zum 5:5-Zwischenstand lagen die Döbelner sehr gut im Rennen. Mit etwas Glück hätten sie sogar zu diesem Zeitpunkt die Führung übernehmen können, doch Jakob Band verlor gegen Matthias Wolf knapp mit 2:3.

Die letzten fünf Einzel standen dann wieder im Zeichen der Gäste, wobei die DSV-Herren auch in diesen Spielabschnitt ein Fünf-Satz-Spiel abgeben mussten. Frank Imafidon verlor gegen Sven Lischke im letzten Durchgang mit 7:11. Mit diesem Sieg festigen die Leisniger ihre vierte Position in der Mittelsachsenliga, während die Gastgeber auch weiterhin den Klassenerhalt absichern müssen. (DA/jsc)

Döbelner SV III – SV Leisnig 5:10

Döbelner SV III: Rösler, Beyer, R. Richter, Imafidon, Schuster, Band.

SV Leisnig 90: Rupf, Görlitz, Mehner, Lischke, Wolf, Seifert.

