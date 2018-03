Lok vor Derby in Dresden

Für die Handballfans der Region ist am Sonnabend Derbyzeit: Ab 19 Uhr empfängt in der Ballsportarena der HC Elbflorenz II in der Oberliga die SG Lok Pirna Heidenau. „Wir freuen uns auf diese Begegnung in der neuen Arena“, sagt Pirnas Trainer Dusan Milicevic. Die Eisenbahner brauchen nach dem 23:26 in Delitzsch jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Bonus für Fans: Wer im Vorverkauf ein Ticket für das Zweitliga-Spiel des HC Elbflorenz am Sonntag erworben hat, erhält damit zum Derby der Reserve gegen Pirna freien Eintritt. (ar)

zur Startseite