Lok-Umzug: Signale stehen auf Fahrt Transporter und Kran sind bestellt – am Montag wird die Traditionslok vom Bautzener Bahnhof zum neuen Standort gebracht.

Noch bis Montag wird die alte Dampflok auf dem Bahnhofsvorplatz stehen. Neuer Standort ist dann die Packhofstraße, gegenüber vom Bahnhofsgebäude auf der anderen Seite der Gleise. © Uwe Soeder

Die Traditionslok vom Bautzener Bahnhof zieht um. Neuer Standort ist dann ab Montag die Packhofstraße. Initiator Heiner Schleppers dankt im Namen seiner Mitstreiter für die finanzielle Hilfe. Die für den Umzug nötigen 40.000 Euro wurden ausschließlich durch Spenden aufgebracht.

Für den Umzug kommt es am 18. September zu einigen Verkehrseinschränkungen. Zwischen 10 und 14 Uhr wird der Transport erfolgen. Es beginnt mit einigen Rangierarbeiten der Lastzüge im Bereich Dr.-Peter-Jordan-Straße/Taucherstraße. Danach geht der Transport über die Tzschirnerstraße, die Neusalzaer Straße, über die Eisenbahnbrücke zur Packhofstraße. Beim Befahren der Straßenbrücke über die Bahnstrecke herrscht ein striktes Betretungs- und Befahrverbot.

Bereits ab Sonntag wird der gesamte Bahnhofsvorplatz gesperrt, aus Sicherheitsgründen müssen Fahrzeuge in diesem Bereich entfernt werden. Das betrifft auch Fahrzeuge auf dem östlichen Bahngelände. Während der Kranarbeiten gibt es keine Zufahrt zu den Stellflächen. Ebenso ist die Packhofstraße ab Sonntag für den Fahrverkehr und das Parken komplett gesperrt.

Die in den 1940er-Jahren in Wien gebaute Lok der Baureihe 52, die auch in der Region im Einsatz war, stand seit 1988 auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Zuge des Verkaufs des Bahnhofs wollte die Deutsche Bahn das Grundstück „lastenfrei“ machen und die Lok verschrotten. Dagegen regte sich Widerstand. Jedoch lehnte es die Stadt ab, die Überführung an einen neuen Standort zu finanzieren. Die gelang nun einer privaten Initiative. (szo)

zur Startseite