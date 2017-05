Ausdauersport Lok-Sportler starten im Dreiländereck Bärbel Hempel wird beim Zittauer Gebirgslauf Zweite.

Bärbel Hempel (lins) kam beim 35-Kilometer-Lauf in Zittau auf dem zweiten Platz ein. © privat

Seit 15 Jahren sind Läufer und Wanderer vom ESV Lok Döbeln im Dreiländereck zur Internationalen Drei-Tages-Wanderung in der Euro-Neiße-Region „3 Länder – 3 Tage – 3 Wege, Polen – Tschechien – Deutschland“ unterwegs.

Die erste Wanderung „Luzyckie Wedrowki“ war Freitag in Polen. Helga und Klaus Engemann wanderten die Zehn-Kilometer-Strecke, Annegret, Gerd und Norbert Meier die 24-Kilometer-Strecke. Bei kühlem, windigem Wetter war Start und Ziel in Luban.

Am Sonnabend wanderten Engemanns in Nove Mesto pod Smrkem Tschechien) im Isergebirge auf der Elf-Kilometer-Strecke. Das Wetter war noch kühler und auf der Hochebene schneite es. Am Sonntag wurde dann bei strahlendem Sonnenschein aber kaltem Wind der 44. Zittauer Gebirgslauf und Wandertreff ausgetragen. Die vielen Strecken durch den „Naturpark Zittauer Gebirge“ zeigten sich für über 4 500 Teilnehmer von ihrer schönsten Seite. Dabei startete Bärbel Hempel vom ESV Lok Döbeln auf der 35 Kilometer langen Laufstrecke, auf der sie als Zweite von 25 Frauen ins Ziel kam (3:06,5 h). Gerd Meier lief 17 km in der Altersklasse 55 und belegte Platz zehn (1:38,25). Den sechsten Platz in der Altersklasse M 75 auf der Acht-Kilometer-Strecke belegte Klaus Engemann (1:19,05 h). Annegret Meier wanderte in Zittau die 22-Kilometer-Strecke. (DA/eng)

zur Startseite