Lok reist ins Vogtland

Am Sonnabend geht für die SG Pirna-Heidenau die „Plauener Woche“ zu Ende. Nach dem 22:22 gegen Aufsteiger Einheit auf dem Sonnenstein am Wochenende reisen die Eisenbahner nun zum SV Plauen-Oberlosa. Dort gibt es ein Wiedersehen mit Petr Hazl: Der Tscheche, der in Pirna als Spieler und Trainer seine Visitenkarte abgab, führte die Spitzenstädter als Trainer bis auf den 3. Tabellenrang. Am vergangenen Wochenende bezwang Oberlosa den HC Burgenland knapp mit 27:26. Der Siegtreffer für das Hazl-Team fiel, wie in Pirna der Gästeausgleich, in der Schlusssekunde. Mit Oberlosa (345 Gegentore) und Pirna (347 Gegentore) treffen zwei der abwehrstärksten Teams der Liga aufeinander. Allerdings läuft es im Angriff bei den Spitzenstädtern wesentlich besser. Während Plauen 25,6 Treffer pro Spiel erzielte, ist die Quote des Milicevic-Teams mit 22,6 Treffern pro Spiel noch stark ausbaufähig. Im Vorjahr gewann die Lok in Plauen mit 25:24. (ar)

