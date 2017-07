Fußball Lok-Kicker unter Dampf Auf dem Weg zu alten Erfolgen: Die Fußballer aus Großbauchlitz haben dafür am Wochenende im Trainingslager geschwitzt.

Nicht nur Trainingsstress, sondern auch gute Laune herrschte am Wochenende im Trainingslager von A-Kreisligist ESV Lok Döbeln.

Es ist lange her, dass die Fußballer des ESV Lok Döbeln den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte feierten. Immerhin 25 Jahre. Damals stiegen die Großbauchlitzer als Vizemeister der Bezirksklasse Leipzig, Staffel 1 in die ›Bezirksliga auf, in der die Mannschaft ein Jahr verblieb, ehe es wieder nach unten ging. Mit dabei war Torwart Frank Domaniecki. Und der 55-Jährige ist erneut mit von der Partie. Seit vergangenem Jahr trainiert der ehemalige Nachwuchs-Coach die Männermannschaft, die er auf dem vorletzten Tabellenplatz übernahm und mittlerweile ins vordere Tabellenmittelfeld führte. Nun soll an alte Zeiten angeknüpft, die „Loksche“ wieder unter Volldampf gebracht werden.

„Die Zielstellung ist Platz drei“, sagt Domaniecki ehrgeizig, der auf dem Fußballplatz ausschließlich mit seinem Spitznamen „Franz“ gerufen wird. Aus diesem Grund setzte er die Truppe am vergangenen Wochenende auch mächtig unter Feuer. Von Freitag bis Sonntag gab es im Großbauchlitzer Stadion ein Trainingslager mit einer längeren Einheit am Freitagabend, zwei intensiven Einheiten am Sonnabendvormittag und zwei Einheiten am Sonntag mit Ball. Zudem kamen zwei Freundschaftsspiele gegen Kreisoberligist FSV Burkartshain und gegen den nordsächsischen A-Kreisligisten die SV Mügeln/Ablaß II. „Die Spieler waren sofort bereit, sich diesen Strapazen auszusetzen, um das Saisonziel von Anbeginn im Auge zu behalten“, sagt Domaniecki und freut sich über die Beteiligung: „Bei einem Kader von 24 Mann waren 17 dabei. Sogar zwei Verletzte kamen. Es fehlten lediglich vier Urlauber und ein Bundeswehrsoldat. Selbst die, die am Vormittag arbeiten mussten, waren dann am Nachmittag dabei.“ So würde in Großbauchlitz eine positive Aufbruchsstimmung wie schon lange nicht mehr herrschen. Auf die Meldung einer zweiten Mannschaft verzichtete man aber noch, auch wenn zahlreiches Personal zur Verfügung steht. „Der Konkurrenzkampf um die Stammplätze ist eröffnet!“, sagt Domaniecki. Und alle würden ihn annehmen.

Als die Mannschaft am Sonnabend gegen den Kreisoberligisten FSV Burkartshain ran durfte, präsentierten sich die Spieler zunächst wie von der Leine gelassen. „Wir wollten bewusst einen höherklassigen Gegner, der uns fordert“, sagt Domaniecki. Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein abwechslungsreiches Spiel, in dem die Großbauchlitzer gut dagegen hielten und in der 20. Minute durch einen Flachschuss von Matthias Engler aus 16 Metern sogar in Führung gingen. Allerdings spielten die Burkartshainer dann, was sie können, ließen den Ball laufen und drehten das Ergebnis bis zum Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang ließ nach den Trainingseinheiten dann doch etwas die Kraft nach und das nutzte der Gast mit Cleverness, um das Ergebnis auf 1:5 zu erhöhen. „Am Abend haben wir dann zusammengesessen und diskutiert, was besser gemacht werden kann. Früher wäre da gemeckert worden, jetzt wurde konstruktiv diskutiert. Es ist schon erstaunlich, was sich hier positiv entwickelt“, so Domaniecki.

Diese Erkenntnisse wurden dann am Sonntag im zweiten Testspiel gegen den SV Mügeln/Ablass II eingebracht. Gegen die Nordsachsen mussten die Großbauchlitzer zwar nach vier Minuten durch einen Konter einen Rückstand hinnehmen, doch ließen sie sich von diesem Gegentreffer nicht beeindrucken. Die Lok-Kicker machten weiter das Spiel und wurden nach 14. Minuten nach einer schönen Kombination durch einen 16-Meter-Schuss von Matthias Engler ins Dreiangel mit dem 1:1 belohnt. Ahamd Nawid Noori besorgte nach 33. Minuten mit einer Einzelleistung die Führung. Weitere gute Chancen wurden ausgelassen, auch weil die Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt wurden, da nun jeder sein Tor machen wollte. Nach der Pause gingen die Gäste durch einen Doppelschlag erneut in Führung. Doch obwohl die Lok-Mannen platt waren, zeigten sie, nicht verlieren zu wollen. Im Minutentakt erarbeiteten sie sich Chancen, doch erst in der 87. Minute gelang Sebastian Mann der Ausgleich. „Die Truppe hat eine tolle Moral gezeigt, war mit dem Abpfiff aber auch froh, dass das Trainingslager vorbei war“, sagte Frank Domaniecki und weiter: „Alle hatten Einsatzzeiten, teilweise auch auf ungewohnten Positionen. Ich sehe die Truppe auf einem guten Weg. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, da man sieht, dass der Spaß und die Stimmung da sind, um erfolgreich zu sein.“

